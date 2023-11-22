Тимчасово непридатний — юристи пояснили, що означає таке рішення ВЛК

Військово-лікарська комісія. Ілюстративне фото: портал "Мілітарний"

Під час проходження військово-лікарської комісії військовозобов'язаного можуть визнати тимчасово непридатним. Йому можуть анаказати з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки через якийсь час. Наприклад, через два місяці.

Юристи пояснили, що означає таке рішення, і як слід діяти.

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Що робити тимчасово непридатним

Юристи наголошують, що для тимчасово непридатних поважною причиною неявки до ТЦК та СП може бути лікарняний. Вони також наголошують, що такі люди, у разі наявності повістки на руках, мають змогу виїхати за кордон.

Також фахівці наголошують, що зараз практично всім непридатними спершу ставлять позначку "тимчасово".

"Наразі такий порядок. Якщо стан Вашого здоров'я не покращиться — Вас можуть визнати непридатним з виключенням з військового обліку", — зазначив юрист.

Також юристи наголошують, що оголошувати тимчасово непридатним військовозобов'язаного, якого вже визнали непридатним зі зняттям з обліку, незаконно. Така людина у разі отримання повістки, може її оскаржити.

Раніше ми писали, чи можуть мобілізувати чоловіка із гепатитом С. Відповідь на це питання дали юристи.

Нагадуємо, що через продовження воєнного стану ще на 90 днів — до 14 лютого 2024 року в Україні продовжується загальна мобілізація. Проте є випадки, коли у військового можуть бути члени сім'ї з інвалідністю.