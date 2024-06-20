Відстрочка для тимчасово непридатних, деталі

Тимчасово непридатний — тривалість відстрочки у 2024 році
Військовозобов’язані, які через захворювання чи травми отримали статус "тимчасово непридатних", мають обов’язково пройти лікарський огляд після завершення терміну відстрочки. Максимальний час, який надається для лікування — до шести місяців.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Відстрочка для тимчасово непридатних
Під час процесу мобілізації частина військовозобов’язаних може отримати відстрочку як тимчасово непридатні до військової служби.
Причиною у таких ситуаціях є тяжкість захворювання (травми, поранення, контузії чи каліцтва) та прогнозована тривалість лікування.
"Після закінчення відстрочки військовозобов'язані оглядаються для вирішення питання про придатність до військової служби", — підкреслив юрист.
Тривалість такої відстрочки
Згідно із чинним законодавством, тривалість відстрочки для тимчасово непридатних може тривати від 1 до 6 місяців.
"З приводу строку на який можна отримати тимчасову непридатність, то все залежитеме від порушення функцій організму, періоду лікування та реабілітації. При проходженні ВЛК, бажано також мати висновок профільних спеціалістів державної лікарні", — наголосив Юрій Айвазян.
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