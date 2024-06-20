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Тимчасово непридатний — тривалість відстрочки у 2024 році

20 червня 2024 14:57
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Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка для тимчасово непридатних, деталі
Лікарський огляд військовозобов’язаного. Фото: "Мілітарний"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язані, які через захворювання чи травми отримали статус "тимчасово непридатних", мають обов’язково пройти лікарський огляд після завершення терміну відстрочки. Максимальний час, який надається для лікування — до шести місяців.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для тимчасово непридатних

Під час процесу мобілізації частина військовозобов’язаних може отримати відстрочку як тимчасово непридатні до військової служби.

Причиною у таких ситуаціях є тяжкість захворювання (травми, поранення, контузії чи каліцтва) та прогнозована тривалість лікування.

"Після закінчення відстрочки військовозобов'язані оглядаються для вирішення питання про придатність до військової служби", — підкреслив юрист.

Тривалість такої відстрочки

Згідно із чинним законодавством, тривалість відстрочки для тимчасово непридатних може тривати від 1 до 6 місяців.

"З приводу строку на який можна отримати тимчасову непридатність, то все залежитеме від порушення функцій організму, періоду лікування та реабілітації. При проходженні ВЛК, бажано також мати висновок профільних спеціалістів державної лікарні", — наголосив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можуть виключені з військового обліку покинути Україну.

Також ми писали, чи може виїхати за кордон чоловік з двома дітьми та вагітною дружиною. 

Також ми повідомляли, з якою групою інвалідності можливо виїхати за кордон та які документи необхідно мати. 

мобілізація
війна в Україні
відстрочка
ВЛК
військовозобов'язані

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