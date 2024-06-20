Відстрочка для тимчасово непридатних, деталі

Лікарський огляд військовозобов’язаного. Фото: "Мілітарний"

Військовозобов’язані, які через захворювання чи травми отримали статус "тимчасово непридатних", мають обов’язково пройти лікарський огляд після завершення терміну відстрочки. Максимальний час, який надається для лікування — до шести місяців.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для тимчасово непридатних

Під час процесу мобілізації частина військовозобов’язаних може отримати відстрочку як тимчасово непридатні до військової служби.

Причиною у таких ситуаціях є тяжкість захворювання (травми, поранення, контузії чи каліцтва) та прогнозована тривалість лікування.

"Після закінчення відстрочки військовозобов'язані оглядаються для вирішення питання про придатність до військової служби", — підкреслив юрист.

Тривалість такої відстрочки

Згідно із чинним законодавством, тривалість відстрочки для тимчасово непридатних може тривати від 1 до 6 місяців.

"З приводу строку на який можна отримати тимчасову непридатність, то все залежитеме від порушення функцій організму, періоду лікування та реабілітації. При проходженні ВЛК, бажано також мати висновок профільних спеціалістів державної лікарні", — наголосив Юрій Айвазян.

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