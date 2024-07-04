Теневой рынок бронирования — сколько стоит "откосить" от мобилизации — новости Украины

Сотрудники прокуратуры вручили подозрение руководителю областного ТЦК в Днепре, который во время войны обогатился на 350 тыс. дол. ФОТО: Нацполиция

Ужесточение мобилизации породило в Украине теневой рынок услуг связанных с "решением" вопросов по мобилизации, а на жаждущих уклонится от мобилизации наживаются недобросовестные чиновники и сотрудники ТЦК. Как оказалось, имея порядка 5 тыс. долл или нужные знакомства можно получить практически любой документ, который дает право на бронирование или отсрочку. Это и справки об инвалидности, "нужные" решения ВЛК, назначения на лечение в наркологические диспансеры, должности в благотворительных фондах и даже государственных предприятиях. Как уверяют в парламенте, "черный" рынок бронирования, по разным оценкам, может достигать до $2 млрд. Новини.LIVE изучили реестр судебных решений и выяснили, за сколько злоумышленники сегодня продают "бронь" и какие самые популярные схемы используют "уклонисты".



Теневой рынок бронирования составляет до $2 млрд

Представляя законопроекты об экономическом бронировании, глава комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что Украина остро нуждается в принятии закона, который позволит предпринимателям официально приобрести "бронь" для себя и своих сотрудников. В качестве аргументации он озвучил тревожные суммы, которые коррумпированные чиновники получают за решение тех или иных вопросов, связанных с мобилизацией. По его словам, объемы теневого бронирования в Украине составляют от 700 млн до 2 млрд долларов в год.

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"Экономическому бронированию противостоит полноценный коррупционный картель, зарабатывающий десятки, если не сотни миллионов долларов в месяц на теневом бронировании. И какое экономичное бронирование оставит без работы. Вот с чем и с кем мы имеем дело", — заявил Наталуха.

Оформить инвалидность за $3-4 тыс.

Способов с помощью которых дельцы зарабатывают на украинских мужчинах масса. Один из популярных методов, который недавно получил широкую огласку стала схема с "покупкой" инвалидности.

Одну из таких схем недавно разоблачили СБУ совместно с киевской полицией. По данным следствия бывшая народный депутат, которая сейчас входит в руководящий состав столичного института по вопросам профилактической медицины организовала изготовление и продажу фиктивных документов о получении группы инвалидности из-за профессиональных заболеваний. К схеме были привлечены также работники медучреждения, врачи и посредники из Львовщины. Посредников подыскивали шахтеров, которые в связи с вредными условиями труда имели право оформить группу инвалидности, однако не могли этого сделать из-за бюрократии. Чтобы упростить процедуру, с них требовали по 3-4 тыс. долл.

Нередки случаи, когда инвалидность "рисуют" вполне здоровым мужчинам. Ценник, судя по реестру судебных дел, варьируется от 4-7 тыс. долл. Например, во Львовской области, начальница отделения больницы филии "Центра охраны здоровья" Государственной исполнительной службы поставила такую деятельность "на поток" и помогала здоровым мужчинам получать документы на основании которых МСЕК выдавали документы о непригодности к службе. По данным ДБР, к схеме были привлечены врачи из разных медучреждений Львова. А стоимость услуг составляла 7 тыс. долл. Причем "клиентами" преступной группы были мужчины со всей страны.

И подобны примеров по всей стране масса. Например, в Закарпатской области заместитель главврача Областного центра медико-социальной экспертизы в сговоре со служебными лицами ВКК Городской больницы за 3,5 тыс. долл. оформляли мужчинам документы на основании которых последние могли претендовать на получение инвалидности. И перечислять подобные случаи можно очень долго.

Купить ВЛК за $5 тыс.

Еще один способ откосить от мобилизации — это получить решение ВЛК о непригодности. И, как свидетельствую данные из реестра судебных решений, и это не является большой проблемой. Так, в апреле этого года СБУ разоблачило на коррупции действующего руководителя военно-врачебной комиссии Черниговской области, который действовал в сговоре с чиновниками местного военкомата. Они организовали выдачу ложных медицинских заключений, в которых прописывали тяжелые диагнозы призывников, а затем эти документы направляли в военкомат с пометкой: непригоден к службе из-за "плохого" здоровья. Фигуранты получали с каждого "клиента" до $5 тыс.

Еще один такой случай зарегистрирован и в Одессе, где киевская прокуратура выдвинула подозрение главе Овиопольской внештатной ВЛК. Согласно материалам дела, недобросовестные медики брали с "уклонистов" по 5 тыс. долл и обещали возможность выезда за границу.

Не стала исключением и столица, где правоохранители сейчас расследуют дело в отношении группы лиц, среди которых фигурирует семейный врач, и по совместительству, директор Деснянской поликлиники, которая в сговоре с врачами Института Сердца выдавали желающим уклонится ложные диагнозы с целью прохождения фиктивной ВЛК.

Любопытно, что подобные дела регистрируют практически во всех регионах страны. Так, на Полтавщине сообщили о подозрении главе районной ВЛК и трем его подчиненным. Чиновники "штамповали" фиктивные диагнозы для уклонистов, которые даже не проходили медосмотра, а только покупали документы у должностных лиц ВЛК.

Стать наркоманом за 4 тыс.

Иногда встречаются весьма изощренные методы. Чтобы не быть призванным на войну, некоторые украинцы готовы жертвовать даже своей репутацией и становится "наркоманами". Как следует из решения Черкасского суда, сотрудники местного невродиспансера организовали схему по принятию уклонистов на лечение, якобы как наркозависимых. Дельцы уверяли, что это позволит избежать мобилизации, а в дальнейшем, после "лечения" обещали предоставить справки о расстройстве психики на фоне употребления наркотиков и синдроме зависимости, что сделает их непригодными для службы. За такие услуги просили 4 тыс. долл. Правда, кроме денег, "клиентам" в добавок предлагали принять наркотик, чтобы получить нужные результаты анализов.

Продажа должностей

Мобилизация также возродила некогда популярную практику продажи должностей. Только теперь вместо коррупционных перспектив, главным мотивом выступает возможность бронирования. Так, в Черкасской области руководитель благотворительного фонда с характерным названием "Сильные Украинцы" за 3 тыс. долл. продавал должность свое заместителя, а в добавок обещал решить вопрос с ТЦК и предоставить отсрочку сроком на один год.

Аналогичную схему в том же регионе наладил и экс-налоговик, который "продавал" должности в общественных организациях, перевозящих гуманитарную помощь. Затем эти данные вносились в систему "Шлях", после чего мужчины могли выехать под видом водителей-перевозчиков.

Подобную схему, по версии специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного района, использовал гендиректор одного из государственных предприятий. Как говорится в материалах дела, он устраивал знакомых людей к себе на должности в госпредприятие, организовывал им заграничные командировки, а потом увольнял. Что любопытно, как говорится в судебном решении, таким образом генеральный директор госпредприятия "пытался удовлетворить желания руководителя частной фирмы, которая приносит предприятию многомиллионные доходы".

"Аренда" женщин с инвалидностью

В последнее время также увеличилось число дел связанных с посредничеством в оформлении фиктивных браков с женщинами, которые имеют инвалидность. Причем расценки за такие услуги резко возросли и составляют порядка 7-10 тыс. долл.

Одно из таких дел сегодня находится на рассмотрении в Голосеевском суде Киева. Согласно материалам дела, две "предприимчивые" украинки, одна из которых является инвалидом 3 группы, организовали схему по незаконной переправке мужчин за границу путем оформления фиктивных браков. За что брали по 7 тыс. долл. А свои услуги рекламировали в мессенджере Телеграм.

Такую же схему разоблачили в Волынской области. Там посредница поженила военнообязанного и женщину с инвалидностью. Последние заключили брак, а уже через две недели "молодые" пытались выехать за пределы Украины. Но, как отмечается в приговоре суда Волынской области, военнообязанный пытался пересечь государственную границу в качестве мужчины, сопровождающего жену с инвалидностью I группы, но был разоблачен работниками ГНС Украины.

Переоформить автомобиль за 1 тыс. долл.

Рынок теневого бронирования не ограничивается человеческими ресурсами. В последнее время также ужесточились требования к предприятиям о постановке на учет транспортных средств. Но и тут нашлись те, кто решил на этом заработать. Так, в Виннице разоблачили злоумышленников, которые в сговоре со служебными лицами предприятий наладили схему сокрытия транспортных средств от привлечения их к исполнениюю военно-транспортной обязанноси. Согласно материалам дела, путем подделки справок о нахождении транспортных средств на военном учете и влияния на должностных лиц Территориальных центров комплектования и Территориальных сервисных центров, злоумышленники осуществляли перерегистрацию транспортных средств, принадлежащих предприятиям, на физических лиц. Сколько дельцы брали за такую услугу, и на сколько она была массовая пока не известно. Следствие продолжается.



Не менее любопытную схему наладил сотрудник ТЦК в Одессе, который за 1 тыс. долл. предоставлял "услуги" по снятию автомобилей принадлежащих компаниям с воинского учета.

Подделывают документы

В то же время, нередки также случаи, когда в попытке избежать мобилизации украинцы идут на подделку документов. Так, в Ровенской области мужчина заказал в интернете справку о вступлении в европейский ВУЗ и передал ее в ТЦК. Правда был быстро разоблачен. Такая же судьба постигла жителя Донецкой области, который за 4 тыс. долл. приобрел в интернете поддельные документы о бронировании, выданные якобы авиационной компанией "Роза ветров".

В то же время нередко встречаются и откровенные мошенничества. Так, В Николаеве двое молодых людей выманивали у доверчивых граждан деньги, якобы за содействие в получении инвалидности и обещали выехать за границу. За свои услуги они просили 15 тыс. долл. Также, ранее мы писали о набирающем популярность новом виде мошенничества, когда под видом сотрудников ТЦК злоумышленники вымогали у своих жертв круглые суммы денег. Чтобы не попасться на крючок мошенников редакция Новини.LIVE категорически не рекомендует нарушать закон.