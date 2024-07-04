Тіньовий ринок бронювання - скільки коштує "відкосити" від мобілізації — новини України

Співробітники прокуратури вручили підозру керівнику обласного ТЦК в Дніпрі, який під час війни збагатився на 350 тис. дол. ФОТО: Нацполіція

Посилення мобілізації породило в Україні тіньовий ринок послуг пов'язаних з "вирішенням" питань щодо мобілізації, а на тих, хто прагне ухилитися від мобілізації, наживаються недобросовісні чиновники та співробітники ТЦК. Як виявилося, маючи близько 5 тис. дол. або потрібні знайомства можна отримати практично будь-який документ, який дає право на бронювання чи відстрочку. Це і довідки про інвалідність, і "потрібні" рішення ВЛК, і призначення на лікування в наркологічні диспансери, а також посади у благодійних фондах і навіть державних підприємствах. Як запевняють у парламенті, "чорний" ринок бронювання, за різними оцінками, може сягати $2 млрд. Новини.LIVE вивчили реєстр судових рішень і з'ясували, за скільки зловмисники сьогодні продають "бронь" і які найпопулярніші схеми використовують "ухилянти".



Тіньовий ринок бронювання сягає до $2 млрд

Представляючи законопроекти про економічне бронювання, голова комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що Україна гостро потребує ухвалення закону, який дозволить підприємцям офіційно придбати "бронювання" для себе та своїх співробітників. Як аргументацію він озвучив тривожні суми, які корумповані чиновники одержують за вирішення тих чи інших питань, пов'язаних із мобілізацією. За його словами, обсяги тіньового бронювання в Україні становлять від 700 млн до 2 млрд доларів на рік.

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"Економічному бронюванню протистоїть повноцінний корупційний картель, який заробляє десятки, якщо не сотні мільйонів доларів на місяць на тіньовому бронюванні. І яке економічне бронювання залишить без роботи. Ось із чим і з ким ми маємо справу ", — заявив Наталуха.

Оформити інвалідність за $3-4 тис.

Способів, за допомогою яких ділки заробляють на українських чоловіках безліч. Один з популярних методів, який нещодавно набув широкого розголосу, стала схема з "купівлею" інвалідності.

Одну з таких схем нещодавно викрили СБУ разом із київською поліцією. За даними слідства, колишня народний депутат від "Самопомочі", яка входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини, організувала виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання. До схеми було залучено також працівників медустанови, лікарів та посередників зі Львівщини. Посередників підшукували шахтарів, які через шкідливі умови праці мали право оформити групу інвалідності, проте не могли цього зробити через бюрократію. Щоб спростити процедуру, з них вимагали 3-4 тис. дол.

Непоодинокі випадки, коли інвалідність "малюють" цілком здоровим чоловікам. Цінник, судячи з реєстру судових справ, варіюється від 4-7 тис. дол. Наприклад, у Львівській області, начальниця відділення лікарні філії "Центру охорони здоров'я" Державної виконавчої служби поставила таку діяльність "на потік" та допомагала здоровим чоловікам отримувати документи на підставі яких МСЕК (мед. комісія - авт.) видавали документи про непридатність до служби. За даними ДБР, до схеми було залучено лікарів із різних медустанов Львова. А вартість послуг становила 7 тис. дол. Причому "клієнтами" злочинної групи були чоловіки з усієї країни.

І подібних прикладів по всій країні маса. Наприклад, у Закарпатській області заступник головного лікаря Обласного центру медико-соціальної експертизи у змові зі службовими особами медичної комісії міської лікарні за 3,5 тис. дол. оформляли чоловікам документи, на підставі яких останні могли претендувати на отримання інвалідності. Перераховувати такі випадки можна дуже довго.

Придбати ВЛК за $5 тис.

Ще один спосіб "відкосити" від мобілізації — це отримати рішення ВЛК про непридатність. І, як свідчать дані з реєстру судових рішень, це не є великою проблемою. Так, у квітні цього року СБУ викрило на корупції чинного керівника військово-лікарської комісії у Чернігівській області, який діяв у змові з посадовцями місцевого військкомату. Вони організували видачу хибних медичних висновків, у яких прописували важкі діагнози призовників, а потім ці документи направляли у військкомат із позначкою: непридатний до служби через "погане" здоров'я. Фігуранти отримували з кожного клієнта до $5 тис.

Ще один такий випадок зареєстрований в Одесі, де київська прокуратура висунула підозру голові Овідіопольської позаштатної ВЛК. Згідно з матеріалами справи, недобросовісні медики брали з "ухилянтів" по 5 тис. дол. і обіцяли можливість виїзду за кордон.

Не стала винятком і столиця, де правоохоронці зараз розслідують справу щодо групи осіб, серед яких фігурує сімейний лікар, і за сумісництвом, директор Деснянської поліклініки, яка у змові з лікарями Інституту Серця видавали охочим уникнути мобілізації фейкові діагнози з метою проходження фіктивного ВЛК.

Цікаво, що такі справи реєструють практично у всіх регіонах країни. Так, на Полтавщині повідомили про підозру голові районної ВЛК та трьох його підлеглих. Чиновники "штампували" фіктивні діагнози для "ухилянтів", які навіть не проходили медогляд, а лише купували документи у посадових осіб ВЛК.

Стати наркоманом за 4 тис.

Іноді трапляються дуже витончені методи. Щоб не бути призваним на війну, деякі українці готові жертвувати навіть своєю репутацією та стають "наркоманами". Як випливає з рішення Черкаського суду, співробітники місцевого невродиспансеру організували схему прийняття чоловіків на лікування, нібито як наркозалежних.



Ділки запевняли, що це дозволить уникнути мобілізації, а надалі, після "лікування" обіцяли надати довідки про розлад психіки на тлі вживання наркотиків та синдром залежності, що зробить їх непридатними для служби. За такі послуги просили 4 тис. дол. Щоправда, окрім грошей, "клієнтам" на додаток пропонували прийняти наркотик, щоб отримати необхідні результати аналізів.

Продаж посад

Мобілізація також відродила популярну практику продажу посад. Тільки тепер замість корупційних перспектив головним мотивом є можливість бронювання. Так, у Черкаській області керівник благодійного фонду з характерною назвою "Сильні Українці" за 3 тис. дол. продавав посаду свого заступника, а на додаток обіцяв "вирішити" питання з ТЦК та надати відстрочку терміном на один рік.

Аналогічну схему в тому ж регіоні налагодив і екс-податківець, який "продавав" посади у громадських організаціях, які перевозять гуманітарну допомогу. Потім ці дані вносилися до системи "Шлях", після чого чоловіки могли виїхати під виглядом водіїв-перевізників.

Подібну схему, за версією спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного району, використав гендиректор одного із державних підприємств. Як йдеться у матеріалах справи, він влаштовував знайомих людей до себе на посади у держпідприємстві, організовував їм закордонні відрядження, а потім звільняв. Що цікаво, як йдеться у судовому рішенні, таким чином генеральний директор держпідприємства "намагався задовольнити бажання керівника приватної фірми, яка приносить підприємству багатомільйонні прибутки".

"Оренда" жінок з інвалідністю

Останнім часом також збільшилася кількість справ, пов'язаних із посередництвом в оформленні фіктивних шлюбів з жінками, які мають інвалідність. Причому розцінки за такі послуги різко зросли та становлять близько 7-10 тис. дол.

Одна із таких справ сьогодні перебуває на розгляді у Голосіївському суді Києва. Згідно з матеріалами справи, дві "підприємливі" українки, одна з яких є інвалідом 3 групи, організували схему із незаконного переправлення чоловіків за кордон шляхом оформлення фіктивних шлюбів. За що брали по 7 тис. дол. А свої послуги рекламували у месенджері Телеграм.

Таку ж схему викрили у Волинській області. Там посередниця одружила військовозобов'язаного та жінку з інвалідністю. Останні одружилися, а вже за два тижні "молоді" намагалися виїхати за межі України. Але, як зазначається у вироку суду Волинської області, військовозобов'язаний намагався перетнути державний кордон як чоловік, який супроводжував дружину з інвалідністю І групи, але його викрили працівники ДПС України.

Переоформити автомобіль за 1 тис. дол.

Ринок тіньового бронювання не обмежується людськими ресурсами. Останнім часом також суттєво посилилися вимоги до підприємств щодо постановки на облік транспортних засобів. Але й тут знайшлися ті, хто вирішив на цьому заробити. Так, у Вінниці викрили зловмисників, які у змові зі службовими особами підприємств налагодили схему приховування транспортних засобів від залучення їх до виконання військово-транспортного обов'язку.

Відповідно до матеріалів справи, шляхом підробки довідок про знаходження транспортних засобів на військовому обліку та впливу на посадових осіб Територіальних центрів комплектування та Територіальних сервісних центрів, зловмисники здійснювали перереєстрацію транспортних засобів, що належать підприємствам, на фізичних осіб. Скільки ділки брали за таку послугу, і на скільки вона була масова, поки що не відомо. Слідство продовжується.



Не менш цікаву схему налагодив співробітник ТЦК в Одесі, який за 1 тис. дол. надавав "послуги" зі зняття з військового обліку автомобілів, що належать місцевим компаніям.

Підробляють документи

Водночас нерідко трапляються випадки, коли у спробі уникнути мобілізації українці йдуть на підробку документів. Так, на Рівненщині чоловік замовив в інтернеті довідку про вступ до європейського ВНЗ та передав її до ТЦК. Щоправда, підробку було швидко викрито. Така ж доля спіткала мешканця Донецької області, який за 4 тис. дол. придбав в інтернеті підроблені документи про бронювання, видані нібито авіаційною компанією "Роза вітрів".

У той самий час нерідко трапляються і відверті шахрайства. Так, у Миколаєві двоє молодих людей виманювали у довірливих громадян гроші, нібито за сприяння в отриманні інвалідності та обіцяли виїхати за кордон. За свої послуги вони просили 15 тис. дол. Також, раніше ми писали про новий вид шахрайства, що набирає популярності в Україні, коли під виглядом співробітників ТЦК зловмисники вимагають у своїх жертв круглі суми грошей. Щоб не потрапити на гачок шахраїв та не отримати проблем із правоохоронцями, редакція Новини.LIVE категорично не рекомендує порушувати закон та використовувати вищезгадані схеми.