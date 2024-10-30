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Тюрьма для уклоняющихся — Дикий предлагает реформу призыва в ВСУ

30 октября 2024 04:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Ветеран АТО предлагает сильнее наказывать уклонистов
Выписка повестки. Иллюстративное фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Ветеран АТО Евгений Дикий предлагает уголовное преследование за уклонение от призыва в ВСУ. Чтобы мотивировать бойцов, Дикий предлагает определить конкретный срок службы.

Об этом он заявил в интервью Radio NV.

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Во-первых, ветеран АТО предлагает установить предельный срок службы для тех, кто уже на передовой и для тех, кто только собирается присоединиться. Кроме того, необходимо ввести уголовную ответственность за уклонение от военного учета. Дикий считает, что в сфере мобилизации почти ничего не сделано.

"Майский закон немного улучшил организацию военного учета, что, безусловно, является необходимым первым шагом, но это лишь первое из множества мер. На мой взгляд, и я могу ошибаться, критически важны два решения на уровне законодательной власти. Первое — это установление предельного срока службы, поскольку это касается и тех, кто уже защищает нас, и тех, кто решит встать на защиту. Второе решение, которое менее популярно, — это криминализация уклонения от воинского учета", — заявил он.

По словам ветерана, военнообязанные должны выбирать между долгосрочной службой, которая может длиться неопределенно долго или штрафом в 25 тысяч гривен. Однако граждан нужно поставить перед совсем другим выбором.

Напомним, Верховная Рада Украины 29 октября продлила военное положение и общую мобилизацию с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года.

Также военный юрист Тарас Боровский сообщил, что в Украине идет обновление военного учета, в частности, через внедрение цифровых технологий в оборонной сфере. Основная цель этого процесса — обеспечить более справедливый и эффективный призыв на службу в армию.

ТЦК и СП мобилизация война в Украине ВСУ повестки

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