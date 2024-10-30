Ветеран АТО пропонує сильніше карати ухилянтів

Виписування повістки. Ілюстративне фото: УНІАН

Ветеран АТО Євген Дикий пропонує кримінальне переслідування за ухилення від призову в ЗСУ. Щоб мотивувати бійців Дикий пропонує визначити конкретний термін служби.

Про це він заявив в інтерв'ю Radio NV.

Читайте також:

Що треба змінити в системі мобілізації

По-перше, ветеран АТО пропонує встановити граничний термін служби для тих, хто вже на передовій, і для тих, хто тільки збирається приєднатися. Крім того, необхідно ввести кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку. Дикий вважає, що у сфері мобілізації майже нічого не зроблено.

"Травневий закон трохи поліпшив організацію військового обліку, що, безумовно, є необхідним першим кроком, але це лише перший із безлічі заходів. На мій погляд, і я можу помилятися, критично важливими є два рішення на рівні законодавчої влади. Перше — це встановлення граничного терміну служби, оскільки це стосується і тих, хто вже захищає нас, і тих, хто вирішить стати на захист. Друге рішення, яке менш популярне, — це криміналізація ухилення від військового обліку", — заявив він.

За словами ветерана, військовозобов'язані мають обирати між довгостроковою службою, яка може тривати невизначено довго, або штрафом у 25 тисяч гривень. Однак громадян потрібно поставити перед зовсім іншим вибором.

Нагадаємо, Верховна Рада України 29 жовтня продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року.

Також військовий юрист Тарас Боровський повідомив, що в Україні триває оновлення військового обліку, зокрема, через впровадження цифрових технологій в оборонній сфері. Основна мета цього процесу — забезпечити більш справедливий та ефективний призов на службу в армію.