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Точка катастрофы — военный сделал жесткое заявление о мобилизации в Украине

14 декабря 2023 03:26
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Точка катастрофы — военный сделал жесткое заявление о мобилизации в Украине
Сотрудники ТЦК пришли на частную территорию. Фото: armyinform.com.ua
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Что касается последней, то в стране ожидаются значительные изменения.

Комбат Михаил Крыжановский сделал жесткое заявление о необходимости воевать "каждому мужчине нашей страны" в интервью Radio NV.

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По словам военного, ситуация с мобилизацией в Украине сейчас находится на грани катастрофы. Поэтому украинцы должны проснуться и понять, что это обязанность каждого мужчины.

"Мы находимся в катастрофе, в точке катастрофы, пожалуй, если правильно сказать. И пока наше общество полностью не станет осознанным и не посмотрит на реальное положение дел, что война сама по себе катастрофа" , — сказал Крыжановский.

Он отмечает, что в дальнейшем ситуация может становиться только хуже. Поэтому ошибочно считать, что "кто-то имеет право или кто-то был не создан для этой войны".

По его словам, сейчас в армии 70% — не профессиональные военные.

"Это долг каждого человека нашей страны. И если мы не будем пополняться живой силой, непосредственно пехотой, то ничего хорошего в перспективе нас ждать не может ", — считает военнослужащий.

Напомним, в Верховной Раде вряд ли вернутся к обсуждению темы о мобилизации женщин, поскольку это "непопулярная история". В то же время в ведомстве поддерживают такой шаг, учитывая, например, нехватку медиков в армии.

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