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Точка катастрофи — військовий зробив жорстку заяву про мобілізацію в Україні

14 грудня 2023 03:26
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Точка катастрофи — військовий зробив жорстку заяву про мобілізацію в Україні
Працівники ТЦК прийшли на приватну територію. Фото: armyinform.com.ua
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Стосовно останньої в країні очікуються значні зміни.

Комбат Михайло Крижанівський зробив жорстку заяву щодо необхідності воювати "кожному чоловіку нашої країни" в інтерв'ю Radio NV.

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За словами військового, ситуація з мобілізацією в Україні зараз перебуває на межі катастрофи. Тому українці повинні прокинутися і зрозуміти, що це є обов’язком кожного чоловіка.

"Ми перебуваємо у катастрофі, у точці катастрофи, мабуть, якщо правильно сказати. І поки наше суспільство повністю не стане свідомим і не подивиться на реальний стан справ, що війна сама по собі є катастрофою", — сказав Крижанівський.

Він наголошує, що надалі ситуація може ставати лише гіршою. Тому помилково вважати, що "хтось має право, або хтось був не створений для цієї війни".

За його словами, зараз у війську 70% — не професійні військові. 

"Це обов’язок кожного чоловіка нашої країни. І якщо ми не будемо поповнюватися живою силою, безпосередньо піхотою, то нічого доброго в перспективі нас чекати не може", — вважає військовослужбовець.

Нагадаємо, у Верховній Раді навряд чи повернуться до обговорення теми про мобілізацію жінок, оскільки це "непопулярна історія". Водночас у відомстві підтримують такий крок, зважаючи, до прикладу, на нестачу медиків у війську. 

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