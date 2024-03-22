В ТЦК опровергли слухи о тотальной мобилизации сельских мужчин

Спикер Полтавского ОТЦК Роман Истомин. Скриншот: Новости Полтавщины

Утверждения, что ТКЦ специально мобилизуют большинство сельского населения в отличие от городского, не правдивы. Попасть в ряды ВСУ имеют одинаковые шансы все.

Об этом сообщил на брифинге спикер Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин.

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Романа Истомина подверг критике утверждение, что ТЦК специально призывают в первую очередь сельских жителей. В то время как жителей городов привлекают к мобилизации не столь активно.

"Я не готов предоставить статистику, какой процент мобилизованных в городах, а какой в селах. Я могу объяснить такие разговоры следующим. Когда из небольшого села мобилизуют трех мужчин, то это уже гораздо ощутимее, чем когда в большом городе призывают 100 человек. Плюс в селе информация распространяется гораздо быстрее, в одном конце села мобилизовали, а в другом конце села уже знают, куда его отправили", — отметил представитель ОТЦК.

Блогеры и адвокаты говорят неправду

Роман Истомин подчеркнул, что многие блогеры и адвокаты распространяют ложную информацию о ТЦК в социальных сетях.

"Если человек блогер, он говорит так, как ему выгодно. Обычный военнослужащий ТЦК, прошедший бои, имеет контузии, подходит к гражданину и просит показать документы, в ответ слышит, что ТЦК — это частная структура, потому что такое он услышал в TikTok или YouTube", — подчеркнул Истомин.

Ранее в ТЦК сделали заявление о провале мобилизации в Украине. Также мы писали, где работники ТЦК могут законно вручать повестки.