Мобилизация в Украине — какие агропредприятия могут бронировать работников

Аграрии из Полтавской области. Фото: polinfo.gov.ua

Третий год в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения россии. В этот период военнообязанные мужчины подлежат призыву на военную службу по защите государства от оккупанта. В то же время законодательством предусмотрены категории, имеющие право на отсрочку или бронь. В частности, это касается работников аграрной сферы.

Какие аграрные предприятия вправе бронировать своих работников, рассказываем далее в материале.

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Так, порядок бронирования военнообязанных был утвержден постановлением Кабинетом Министров Украины от 27 января 2023 г. №76. Позже в документ вносились поправки и добавлялись новые пункты.

Весенние полевые роботы. Фото: ismav.com.ua

Поэтому следующие агропредприятия имеют право бронировать своих работников:

1. Имеющие мобилизационные задания (МЗ).

Такие задания формирует Минэкономики и доводит до исполнителей, среди которых могут быть облгосадминистрации, органы городского самоуправления и т.д. Последние передают МЗ исполнителям.

2. Обеспечивающие потребности ВСУ и других военных формирований.

Речь идет о предприятиях, имеющих контракты по процедуре госзакупок.

3. Являющиеся критически важными.

К критически важным предприятиям относятся обеспечивающие функционирование экономики и обеспечение жизнедеятельности населения в особый период.

Такое предприятие должно отвечать определенным критериям. В зависимости от направления работы предприятие должно обратиться в профильное министерство и узнать критерии определения критически важным.

Важно: такие критерии могут изменяться.

По распоряжению Минагрополитики дополнительные критерии следующие:

хозяйство возделывает не менее 1000 га или имеет не менее 50 застрахованных работников;

у предприятия основным видом деятельности, по состоянию на 1 января 2022 года, является КВЭД, указанный в приказе Минагрополитики от 21.02.2023 № 223.

Предприятия, имеющие более 1000 га земли, могут подавать заявку на признание критическим через Государственный аграрный реестр, остальные — на почтовый адрес Минагрополитики: ул. Крещатик, 24, г. Киев, 0100.

Ранее мы сообщали о том, какие документы необходимы в 2024 году для бронирования работников от мобилизации.

Напомним, мы писали, что в Украине упростили бронирование работников оборонных предприятий.

Мы также информировали, какие условия прозрачной и гибкой схемы бронирования от мобилизации.