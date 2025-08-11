Мобилизация 60-летних в Украине — Трамп резко высказался

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в Украине мобилизуют 60-летних мужчин. По его словам, "это ужасно наблюдать".

Об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в понедельник, 11 августа.

Мобилизация 60-летних в Украине

Трамп заявил, что сейчас в Украине призывают в армию даже 60-летних мужчин.

"Это ужасно наблюдать", — сказал он.

Однако в Украине мужчины старше 60 лет не подлежат мобилизации. В то же время они могут заключить контракт добровольно, если есть положительное заключение военно-врачебной комиссии.

Напомним, 29 июля украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет мужчинам старше 60 лет подписывать контракт в армию.

Ранее Трамп предположил, как может завершиться встреча с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа.