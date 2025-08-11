Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Трамп сделал заявление о мобилизации 60-летних в Украине

Трамп сделал заявление о мобилизации 60-летних в Украине

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 21:54
Мобилизация 60-летних в Украине — Трамп резко высказался
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в Украине мобилизуют 60-летних мужчин. По его словам, "это ужасно наблюдать".

Об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в понедельник, 11 августа.

Реклама
Читайте также:

Мобилизация 60-летних в Украине

Трамп заявил, что сейчас в Украине призывают в армию даже 60-летних мужчин.

"Это ужасно наблюдать", — сказал он.

Однако в Украине мужчины старше 60 лет не подлежат мобилизации. В то же время они могут заключить контракт добровольно, если есть положительное заключение военно-врачебной комиссии.

Напомним, 29 июля украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет мужчинам старше 60 лет подписывать контракт в армию.

Ранее Трамп предположил, как может завершиться встреча с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа.

США война Дональд Трамп Украина мобилизация
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации