Мобилизация 60-летних в Украине — Трамп резко высказался

Трамп сделал заявление о мобилизации 60-летних в Украине
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в Украине мобилизуют 60-летних мужчин. По его словам, "это ужасно наблюдать".
Об этом Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в понедельник, 11 августа.
Мобилизация 60-летних в Украине
Трамп заявил, что сейчас в Украине призывают в армию даже 60-летних мужчин.
"Это ужасно наблюдать", — сказал он.
Однако в Украине мужчины старше 60 лет не подлежат мобилизации. В то же время они могут заключить контракт добровольно, если есть положительное заключение военно-врачебной комиссии.
Напомним, 29 июля украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет мужчинам старше 60 лет подписывать контракт в армию.
Ранее Трамп предположил, как может завершиться встреча с российским диктатором Владимиром Путиным 15 августа.
Читайте Новини.LIVE!