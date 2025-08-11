Відео
Головна Мобілізація Трамп зробив заяву про мобілізацію 60-річних в Україні

Трамп зробив заяву про мобілізацію 60-річних в Україні

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 21:54
Мобілізація 60-річних в Україні — Трамп різко висловився
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Annabelle Gordon

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що в Україні мобілізовують 60-річних чоловіків. За його словами, "це жахливо спостерігати".

Про це Дональд Трамп заявив на пресконференції у понеділок, 11 серпня. 

Мобілізація 60-річних в Україні

Трамп заявив, що наразі в Україні призивають до війська навіть 60-річних чоловіків.

"Це жахливо спостерігати", — сказав він.

Однак в Україні чоловіки, які старше 60 років, не підлягають мобілізації. Водночас вони можуть укласти контракт добровільно, якщо є позитивний висновок військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, 29 липня український лідер Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє чоловікам старше 60 років підписувати контракт до війська.

Раніше Трамп припустив, як може завершитися зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним 15 серпня.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
