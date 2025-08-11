Мобілізація 60-річних в Україні — Трамп різко висловився

Трамп зробив заяву про мобілізацію 60-річних в Україні
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що в Україні мобілізовують 60-річних чоловіків. За його словами, "це жахливо спостерігати".
Про це Дональд Трамп заявив на пресконференції у понеділок, 11 серпня.
Мобілізація 60-річних в Україні
Трамп заявив, що наразі в Україні призивають до війська навіть 60-річних чоловіків.
"Це жахливо спостерігати", — сказав він.
Однак в Україні чоловіки, які старше 60 років, не підлягають мобілізації. Водночас вони можуть укласти контракт добровільно, якщо є позитивний висновок військово-лікарської комісії.
Нагадаємо, 29 липня український лідер Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє чоловікам старше 60 років підписувати контракт до війська.
