Отсрочка для педагогов — имеют ли право на отсрочку тренеры ДЮСШ

Тренеры детско-юношеской спортивной школы. Фото: ДЮСШ "Максимум"

Отсрочка от мобилизации в Украине предоставляется работникам педагогической сферы. Поскольку тренеры ДЮСШ, инструкторы по физкультуре считаются педагогическими работниками, им также предоставляется отсрочка от призыва во время действия военного положения.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Среди категорий, имеющих право на отсрочку от мобилизации, есть работники образовательных учреждений.

Для этого они должны соответствовать определенным критериям, определенным в законодательстве — в частности, педагогическая нагрузка педагога должна быть не менее 0,75 стандартной педагогической ставки.

Имеют ли право на отсрочку тренеры ДЮСШ

К юристам обратился с вопросом заинтересовавший гражданин — имеют ли право на отсрочку тренеры детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ).

Юрий Айвазян отметил, что отсрочка для этой категории работников возможна.

"В соответствии с Постановлением КМУ "Об утверждении перечня должностей педагогических и научно-педагогических работников" инструктор по физкультуре — это должность педагогического работника", — пояснил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, предоставляется ли отсрочка педагогу, работающему в двух образовательных учреждениях.

Также мы сообщали о том, будут ли мобилизовать руководителей школьных кружков.