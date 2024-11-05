Відстрочка для педагогів — чи мають право на відстрочку тренери ДЮСШ

Тренери в ДЮСШ — чи мають вони право на відстрочку
Відстрочка від мобілізації в Україні надається для працівників педагогічної сфери. Оскільки тренери ДЮСШ, інструктори з фізкультури вважаються педагогічними працівниками, їм також надається відстрочка від призову під час дії воєнного стану.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Відстрочки для педагогів
Серед тих категорій, які мають право на відстрочку від мобілізації, є працівники освітніх закладів.
Для цього вони мають відповідати певним критеріям, визначеним у законодавстві — зокрема, педагогічне навантаження педагога має бути не меншим за 0,75 стандартної педагогічної ставки.
Чи мають право на відстрочку тренери ДЮСШ
До юристів звернувся з питанням громадянин, якого зацікавило, чи мають право на відстрочку тренери дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ).
Юрій Айвазян зазначив, що відстрочка для цієї категорії працівників є можливою.
"Відповідно до Постанови КМУ "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників" інструктор з фізкультури — це посада педагогічного працівника", — пояснив адвокат.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи надається відстрочка педагогу, який працює у двох освітніх закладах.
Також ми повідомляли про те, чи будуть мобілізувати керівників шкільних гуртків.
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