Відстрочка для педагогів — чи мають право на відстрочку тренери ДЮСШ

Тренери дитячо-юнацької спортивної школи. Фото: ДЮСШ "Максимум"

Відстрочка від мобілізації в Україні надається для працівників педагогічної сфери. Оскільки тренери ДЮСШ, інструктори з фізкультури вважаються педагогічними працівниками, їм також надається відстрочка від призову під час дії воєнного стану.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Серед тих категорій, які мають право на відстрочку від мобілізації, є працівники освітніх закладів.

Для цього вони мають відповідати певним критеріям, визначеним у законодавстві — зокрема, педагогічне навантаження педагога має бути не меншим за 0,75 стандартної педагогічної ставки.

Чи мають право на відстрочку тренери ДЮСШ

До юристів звернувся з питанням громадянин, якого зацікавило, чи мають право на відстрочку тренери дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ).

Юрій Айвазян зазначив, що відстрочка для цієї категорії працівників є можливою.

"Відповідно до Постанови КМУ "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників" інструктор з фізкультури — це посада педагогічного працівника", — пояснив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи надається відстрочка педагогу, який працює у двох освітніх закладах.

Також ми повідомляли про те, чи будуть мобілізувати керівників шкільних гуртків.