В Третьей штурмовой впервые начали набор на тыловые должности

Военные 3-й ОШБр. Фото: пресс-служба 3-й ОШБр

Третья штурмовая бригада открывает набор не только на должности в пехоту, но и в тыл. В то же время принимаются и военные, которые совершили самовольное оставление части.

Об этом сообщил начальник рекрутинга 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук в Telegram в пятницу, 7 февраля.

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"3-я штурмовая расширяется, и впервые мы открываем набор не только на пехотные, но и на тыловые должности", — говорится в сообщении.

Отныне бригада набирает не только на узкоквалифицированные специальности, но и всех, кто готов добросовестно служить и выполнять свой долг.

В то же время впервые массово будут приниматься женщины, а также ищут офицеров со стороны и открыт набор для коллективов. Среди приоритетных специальностей:

операторы БпЛА — мавики, FPV, крылья, бомберы;

помощники операторов;

техники-электрики;

кладовщики;

аналитики-дешифровщики;

программисты;

водители;

взрывотехники;

аналитики данных;

делопроизводители;

кадровики;

юристы;

финансисты.

Кроме того, в 3-й ОШБр принимают по переводу из других подразделений и тех, кто в СЗЧ. Заполнить заявку можно по ссылке.

Скриншот сообщения Кухарчука

Скриншот сообщения Кухарчука

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о начале перехода на корпусную структуру. На это отреагировал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

Также СМИ узнали, на базе какой бригады ВСУ сформируют первый корпус.