В Третьей штурмовой впервые начали набор на тыловые должности

Третья штурмовая расширяется — открыт набор на тыловые должности
Третья штурмовая бригада открывает набор не только на должности в пехоту, но и в тыл. В то же время принимаются и военные, которые совершили самовольное оставление части.
Об этом сообщил начальник рекрутинга 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук в Telegram в пятницу, 7 февраля.
Набор в Третью штурмовую
"3-я штурмовая расширяется, и впервые мы открываем набор не только на пехотные, но и на тыловые должности", — говорится в сообщении.
Отныне бригада набирает не только на узкоквалифицированные специальности, но и всех, кто готов добросовестно служить и выполнять свой долг.
В то же время впервые массово будут приниматься женщины, а также ищут офицеров со стороны и открыт набор для коллективов. Среди приоритетных специальностей:
- операторы БпЛА — мавики, FPV, крылья, бомберы;
- помощники операторов;
- техники-электрики;
- кладовщики;
- аналитики-дешифровщики;
- программисты;
- водители;
- взрывотехники;
- аналитики данных;
- делопроизводители;
- кадровики;
- юристы;
- финансисты.
Кроме того, в 3-й ОШБр принимают по переводу из других подразделений и тех, кто в СЗЧ. Заполнить заявку можно по ссылке.
Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о начале перехода на корпусную структуру. На это отреагировал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.
Также СМИ узнали, на базе какой бригады ВСУ сформируют первый корпус.
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