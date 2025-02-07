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Третья штурмовая расширяется — открыт набор на тыловые должности

7 февраля 2025 16:59
Евгения Брюховецкая - редактор
В Третьей штурмовой впервые начали набор на тыловые должности
Военные 3-й ОШБр. Фото: пресс-служба 3-й ОШБр
Евгения Брюховецкая - редактор

Третья штурмовая бригада открывает набор не только на должности в пехоту, но и в тыл. В то же время принимаются и военные, которые совершили самовольное оставление части.

Об этом сообщил начальник рекрутинга 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук в Telegram в пятницу, 7 февраля.

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"3-я штурмовая расширяется, и впервые мы открываем набор не только на пехотные, но и на тыловые должности", — говорится в сообщении.

Отныне бригада набирает не только на узкоквалифицированные специальности, но и всех, кто готов добросовестно служить и выполнять свой долг.

В то же время впервые массово будут приниматься женщины, а также ищут офицеров со стороны и открыт набор для коллективов. Среди приоритетных специальностей:

  • операторы БпЛА — мавики, FPV, крылья, бомберы;
  • помощники операторов;
  • техники-электрики;
  • кладовщики;
  • аналитики-дешифровщики;
  • программисты;
  • водители;
  • взрывотехники;
  • аналитики данных;
  • делопроизводители;
  • кадровики;
  • юристы;
  • финансисты.

Кроме того, в 3-й ОШБр принимают по переводу из других подразделений и тех, кто в СЗЧ. Заполнить заявку можно по ссылке.

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Скриншот сообщения Кухарчука
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Скриншот сообщения Кухарчука

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о начале перехода на корпусную структуру. На это отреагировал заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

Также СМИ узнали, на базе какой бригады ВСУ сформируют первый корпус.

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