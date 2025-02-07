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Третя штурмова розширюється — відкрито набір на тилові посади

7 лютого 2025 16:59
Євгенія Брюховецька - редактор
У Третій штурмовій вперше розпочали набір на тилові посади
Військові 3-ї ОШБр. Фото: пресслужба 3-ї ОШБр
Євгенія Брюховецька - редактор

Третя штурмова бригада відкриває набір не лише на посади в піхоту, а й в тил. Водночас приймаються й військові, які здійснили самовільне залишення частини.

Про це повідомив начальник рекрутингу 3-ї ОШБр Дмитро Кухарчук у Telegram у п'ятницю, 7 лютого.

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"Третя штурмова розширюється, і вперше ми відкриваємо набір не лише на піхотні, а й на тилові посади", — йдеться у повідомленні.

Відтепер бригада набирає не лише на вузькокваліфіковані спеціальності, а й всіх, хто готовий сумлінно служити та виконувати свій обов’язок.

Водночас вперше масово будуть прийматися жінки, а також шукають офіцерів зі сторони та відкритий набір для колективів. Серед пріоритетних спеціальностей:

  • оператори БпЛА — мавіки, FPV, крила, бомбери;
  • помічники операторів;
  • техніки-електрики;
  • кладовщики;
  • аналітики-дешифрувальники;
  • програмісти;
  • водії;
  • вибухотехніки;
  • аналітики даних;
  • діловоди;
  • кадровики;
  • юристи;
  • фінансисти.

Крім того, у 3-й ОШБр приймають за переведенням з іншим підрозділів та тих, хто в СЗЧ. Заповнити заявку можна за посиланням.

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Скриншот допису Кухарчука
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Скриншот допису Кухарчука

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про початок переходу на корпусну структуру. На це відреагував заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.

Також ЗМІ дізналися, на базі якої бригади ЗСУ сформують перший корпус.

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