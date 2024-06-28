Базовая общевойсковая подготовка, какие категории граждан освобождаются от нее

Процесс военной подготовки. Фото: village.com.ua

Базовую военную подготовку в украинских вузах будут проходить не все. От нее освободят непригодных к военной службе, а также прошедших военную службу в ВСУ или других странах до получения гражданства Украины.

Об этом на портале b2bconsult написала адвоката Марина Бекало.

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Базовая военная подготовка

Согласно изменениям в законодательстве, срочная служба в Украине заменяется базовой военной подготовкой.

Эта подготовка будет осуществляться в заведениях трех категорий. Это:

заведения высшего образования всех форм собственности;

учебные заведения со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских;

учебные части (центры) Вооруженных сил Украины.

Кого освободят от обязательной подготовки

Часть военнообязанных от 18 до 25 лет будет освобождена от прохождения базовой военной подготовки в учреждениях высшего образования.

Речь идет о гражданах:

признанных по состоянию здоровья непригодными к военной службе;

которые до обретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;

прошедших военную службу.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинские аспиранты не смогут получить отсрочку, если учатся в аспирантуре иностранного вуза, потому что учебное заведение не выдаст им справку по ЕГЭБО, необходимую для оформления отсрочки от мобилизации в особый период.

Напомним, мы информировали, можно ли мужчинам поступить в университет без военного билета.