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Три категории, которые освобождаются от прохождения базовой военной подготовки

28 июня 2024 22:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Базовая общевойсковая подготовка, какие категории граждан освобождаются от нее
Процесс военной подготовки. Фото: village.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Базовую военную подготовку в украинских вузах будут проходить не все. От нее освободят непригодных к военной службе, а также прошедших военную службу в ВСУ или других странах до получения гражданства Украины.

Об этом на портале b2bconsult написала адвоката Марина Бекало.

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Базовая военная подготовка

Согласно изменениям в законодательстве, срочная служба в Украине заменяется базовой военной подготовкой.

Эта подготовка будет осуществляться в заведениях трех категорий. Это:

  • заведения высшего образования всех форм собственности;
  • учебные заведения со специфическими условиями обучения, осуществляющими подготовку полицейских;
  • учебные части (центры) Вооруженных сил Украины.

Кого освободят от обязательной подготовки

Часть военнообязанных от 18 до 25 лет будет освобождена от прохождения базовой военной подготовки в учреждениях высшего образования.

Речь идет о гражданах:

  • признанных по состоянию здоровья непригодными к военной службе;
  • которые до обретения гражданства Украины прошли военную службу в других государствах;
  • прошедших военную службу.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинские аспиранты не смогут получить отсрочку, если учатся в аспирантуре иностранного вуза, потому что учебное заведение не выдаст им справку по ЕГЭБО, необходимую для оформления отсрочки от мобилизации в особый период.

Напомним, мы информировали, можно ли мужчинам поступить в университет без военного билета.

образование
ВСУ
армия
юристы
военная подготовка

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