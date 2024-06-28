Базова загальновійськова підготовка, які категорії громадян звільняються від неї

Три категорії, які звільняються від проходження базової військової підготовки
Базову військову підготовку в українських вишах проходитимуть не всі. Від неї звільнять непридатних до військової служби, а також тих, хто пройшов військову службу в ЗСУ чи інших країнах до набуття громадянства України.
Про це на порталі b2bconsult написала адвоката Марина Бекало.
Базова військова підготовка
Згідно зі змінами в законодавстві, строкова служба в Україні замінюється базовою військовою підготовкою.
Ця підготовка буде здійснюватися у закладах трьох категорій. Це:
- заклади вищої освіти всіх форм власності;
- заклади освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;
- навчальні частини (центри) Збройних сил України.
Кого звільнять від обов’язкової підготовки
Частина військовозобов’язаних віком від 18 до 25 років буде звільнена від проходження базової військової підготовки у закладах вищої освіти.
Йдеться про громадян:
- визнаних за станом здоров’я непридатними до військової служби;
- які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
- які проходили військову службу.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українські аспіранти не зможуть отримати відстрочку, якщо навчаються в аспірантурі іноземного вишу, бо навчальний заклад не видасть їм довідку з ЄДЕБО, необхідну для оформлення відстрочки від мобілізації у особливий період.
Нагадаємо, ми інформували, чи можна чоловікам вступити до університету без військового квитка.
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