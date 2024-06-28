Базова загальновійськова підготовка, які категорії громадян звільняються від неї

Процес військової підготовки. Фото: village.com.ua

Базову військову підготовку в українських вишах проходитимуть не всі. Від неї звільнять непридатних до військової служби, а також тих, хто пройшов військову службу в ЗСУ чи інших країнах до набуття громадянства України.

Про це на порталі b2bconsult написала адвоката Марина Бекало.

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Базова військова підготовка

Згідно зі змінами в законодавстві, строкова служба в Україні замінюється базовою військовою підготовкою.

Ця підготовка буде здійснюватися у закладах трьох категорій. Це:

заклади вищої освіти всіх форм власності;

заклади освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;

навчальні частини (центри) Збройних сил України.

Кого звільнять від обов’язкової підготовки

Частина військовозобов’язаних віком від 18 до 25 років буде звільнена від проходження базової військової підготовки у закладах вищої освіти.

Йдеться про громадян:

визнаних за станом здоров’я непридатними до військової служби;

які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

які проходили військову службу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українські аспіранти не зможуть отримати відстрочку, якщо навчаються в аспірантурі іноземного вишу, бо навчальний заклад не видасть їм довідку з ЄДЕБО, необхідну для оформлення відстрочки від мобілізації у особливий період.

Нагадаємо, ми інформували, чи можна чоловікам вступити до університету без військового квитка.