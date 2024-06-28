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Три категорії, які звільняються від проходження базової військової підготовки

28 червня 2024 22:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Базова загальновійськова підготовка, які категорії громадян звільняються від неї
Процес військової підготовки. Фото: village.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Базову військову підготовку в українських вишах проходитимуть не всі. Від неї звільнять непридатних до військової служби, а також тих, хто пройшов військову службу в ЗСУ чи інших країнах до набуття громадянства України.

Про це на порталі b2bconsult написала адвоката Марина Бекало.

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Базова військова підготовка

Згідно зі змінами в законодавстві, строкова служба в Україні замінюється базовою військовою підготовкою.

Ця підготовка буде здійснюватися у закладах трьох категорій. Це:

  • заклади вищої освіти всіх форм власності;
  • заклади освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських;
  • навчальні частини (центри) Збройних сил України.

Кого звільнять від обов’язкової підготовки

Частина військовозобов’язаних віком від 18 до 25 років буде звільнена від проходження базової військової підготовки у закладах вищої освіти.

Йдеться про громадян:

  • визнаних за станом здоров’я непридатними до військової служби;
  • які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
  • які проходили військову службу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українські аспіранти не зможуть отримати відстрочку, якщо навчаються в аспірантурі іноземного вишу, бо навчальний заклад не видасть їм довідку з ЄДЕБО, необхідну для оформлення відстрочки від мобілізації у особливий період.

Нагадаємо, ми інформували, чи можна чоловікам вступити до університету без військового квитка.

освіта
ЗСУ
армія
юристи
військова підготовка

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