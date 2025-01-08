Отсрочка от мобилизации — как оформить многодетному отцу, если дети в разных браках

Многодетный отец с несовершеннолетними детьми. Фото: vitebskbelproftrans.by

Мужчина, имеющий трех или более несовершеннолетних детей, имеет право на отсрочку от мобилизации даже в ситуации, когда эти дети рождены в нескольких браках гражданина. Но для отсрочки в таких условиях нужно предоставить больше документов, чем обычно.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Многодетные родители, имеющие на иждивении трех и более несовершеннолетних детей, имеют право на отсрочку от мобилизации.

Это правило распространяется не только на тех мужчин, которые имеют трех несовершеннолетних детей в одном браке, а и тех, у кого дети родились в нескольких браках или вообще вне брака.

Но для этого им надо подтвердить факты содержания этих детей.

Документы, которые нужны для оформления такой отсрочки

Для подтверждения этого факта гражданин должен предоставить соответствующий ситуации набор документов.

Это, в частности:

копии свидетельств о рождении детей;

решение суда о расторжении предыдущего брака;

актуальное свидетельство о браке;

решение суда о взыскании или добровольный договор об уплате алиментов.

Напомним, мы ранее писали о том, как многодетные могут оформить отсрочку через "Резерв+".

Далее, мы писали о важном условии отсрочки для многодетного родителя.