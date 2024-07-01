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Трое детей от разных женщин — дает ли это право на отсрочку

1 июля 2024 18:02
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Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для многодетных родителей, особенности
Многодетный отец. Фото: vitebskbelproftrans.by
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Отец троих или более несовершеннолетних детей может рассчитывать на отсрочку от мобилизации в особый период. Это касается даже тех родителей, у которых часть детей от предыдущих браков и проживает с матерями.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Согласно действующему законодательству, законное право на отсрочку от мобилизации в особый период имеют мужчины, у которых трое или более несовершеннолетних детей.

Причем это правило касается не только мужчин, имеющих троих детей в своей нынешней семье, но и тех, у кого на иждивении есть дети из разных браков.

Какие документы нужны

Такие военнообязанные, чтобы получить отсрочку, должны предоставить на рассмотрение комиссии какие-либо из следующих документов:

  • решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом (матерью);
  • решение органа опеки и попечительства об определении места жительства с родителем, который является военнообязанным;
  • письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго родителя в их воспитании;
  • решение суда об установлении факта пребывания ребенка на содержании военнообязанного в соответствии с положениями статьи 315 Гражданского процессуального кодекса Украины, а также договор об уплате алиментов на ребенка.

Напомним, ранее юрист назвала причину, почему отец ребенка с инвалидностью может не получить отсрочку от мобилизации.

Также мы писали, что определенные категории военнообязанных граждан лишились права на получение отсрочки от мобилизации. Их могут призвать на военную службу.

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