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П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

3 червня 2024 18:40
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в червні 2024 — хто з українців втратив відстрочку — п'ять категорій
Працівник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Відповідно до нового закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня 2024 року, певні категорії військовозобов'язаних громадян втратили право на отримання відстрочки від мобілізації. Їх можуть призвати на військову службу. 

Так, п'ять категорій військовозобов'язаних громадян України, яким більше недоступна відстрочка, визначені Законом України №3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

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Хто втратив право на відстрочку від мобілізації — список 

Вже у червні 2024 року на відстрочку більше не можуть розраховувати:

  • багатодітні батьки, які мають борги з виплати аліментів;
  • чоловіки, які здобувають другу і третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура), нижчу за наявну або таку ж саму. Тобто студент, що вже має диплом бакалавра або магістра за однією спеціальністю і має бажання вступити на бакалаврат або магістратуру за іншою спеціальністю, не матиме права на відстрочку;
  • особи, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях Міністерства оборони;
  • особи, які мають статус "обмежено придатний" — через скасування такої категорії (якщо ВЛК визнає чоловіка придатним);
  • чоловіки віком 25−26 років — через зниження меж призовної планки з 27 до 25 років.

Щодо здобувачів другої вищої освіти, то у положеннях закону про мобілізацію сказано, що вони матимуть відстрочку лише до кінця поточного навчального року. А поширюватися на нових таких абітурієнтів вона взагалі не буде.

Надалі відстрочка буде збережна тільки за студентами, які здобувають послідовну освіту, тобто першу вищу освіту відразу після закінчення школи або коледжу.

 

Раніше ми повідомляли, що робити, якщо працівники ТЦК та СП безпідставно відмовляють у праві на відстрочку.

Нагадаємо, ми писали, скільки діє відстрочка для батька дитини з інвалідністю.

Також ми інформували, як батьку дитини з рідкісною хворобою не втратити відстрочку

військовозобов'язані
війна
відстрочка
мобілізація

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