Працевлаштування і бронь громадянина в розшуку: різниця в обох ситуаціях

Розшук ТЦК і перевірка громадянина групою оповіщення. Фото: NV, Новини.LIVE

Військовозобов’язаний громадянин має перебувати на військовому обліку для працевлаштування. Та факт розшуку на отримання робочого місця і посади не впливає. А от бронювання від мобілізації отримати громадянину , що перебуває у розшуку ТЦК, неможливо.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Працевлаштування під час війни

Під час дії воєнного стану права військовозобов’язаних громадян дещо обмежуються. Також ці права і обов’язки регламентуються низкою статей військового законодавства.

Так, громадяни, які перебувають на військовому обліку, не можуть влаштуватися на роботу без військово-облікового документу. Разом з тим, військовозобов’язані громадяни можуть отримати на роботі бронювання від мобілізації.

Але право на бронь надається працівникам не усіх підприємств. Цей привілей отримали тільки ті компанії та організації, які були визнані критично важливими для функціонування вітчизняної економіки.

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Працевлаштування і бронювання: на що впливає розшук

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який планує влаштуватися на роботу на критично важливе підприємство. Чоловік наголосив, що станом на цей момент він перебуває у розшуку ТЦК.

Громадянин поцікавився, чи не вплине розшук на працевлаштування та бронювання. Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, як відрізняються ці два процеси для розшукуваної особи.

Юрист Владислав Дерій зазначив: "Для працевлаштування розшук не є проблемою. Проте, перед тим, як Вас подаватимуть на бронювання, Вам варто зняти розшук". Інакше, додав Дерій, запит на бронювання буде відхилений.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що юрист пояснив порядок оформлення бронювання резервіста на критичному підприємстві.

Працівників критично важливих підприємств можуть забронювати від мобілізації. Але бронь надається тільки військовозобов’язаним. Резервісти не можуть отримати бронювання, тому спочатку треба знятися з оперативного резерву.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що міністр Соболєв назвав критерії, необхідні для бронювання.

Міністр економіки Олексій Соболєв назвав обов’язкові критерії, необхідні бізнесу для бронювання працівників від мобілізації. За його словами, цей механізм перебуває під постійним контролем уряду та покликаний підтримувати рівновагу між потребами економіки та забезпеченням Збройних Сил України.