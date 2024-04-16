Это самый лучший вариант — омбудсмен Лубинец прокомментировал принятый мобилизационный закон

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/lubinetsdmytro

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец высказал положительную оценку принятому закону о мобилизации . Он подчеркнул, что это самый лучший вариант, на который можно было надеяться в условиях войны.

Об этом украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил во время брифинга.

Читайте также:

Новый закон о мобилизации

"На мой взгляд, законопроект, принятый в условиях, в которых сейчас находится Украина, это лучший вариант, на который мы могли надеяться. Принципиальные замечания, которые я направил как уполномоченный на профильный комитет, на мой взгляд, практически все были учтены" , — отметил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул необходимость увеличения количества украинцев в рядах ВСУ в связи с тяжелейшими боями на линии фронта. Он отметил, что новая процедура мобилизации выглядит максимально демократично и без принуждения.

"Все военнообязанные должны пройти процедуру, в частности проверку своих данных в реестре, и после этого те, кто не будет выполнять нормы закона, будут подвергаться действию опять же демократических принципов в нашем государстве", — отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что согласно закону, нарушители будут обращаться в органы Нацполиции, которые будут открывать уголовные или административные производства.

По словам омбудсмена, такой подход обеспечивает максимальную демократию и правовой порядок в процессе мобилизации, способствуя увеличению численности военных на фронте в условиях активной обороны Украины.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский уже подписал закон о мобилизации.

Также мы информировали, что должны делать работники ТЦК перед вручением повестки.