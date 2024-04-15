Мобілізація в Україні 2024 — що повинні робити ТЦК перед врученням повістки

Військовозобов'язаний чоловік підписує повістку. Фото: ВОТЦК та СП/Facebook

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки для уточнення даних. Проте нещодавно були оновлені правила вручення цього документу представниками ТЦК та СП.

Відповідні зміни прописані в законопроєкті №10449, який Верховна Рада України прийняла за основу 11 квітня.

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Так, під час вручення повістки співробітники територіального центру комплектування зобов'язані представлятися громадянам.

Вони мають назвати:

прізвище, ім'я, по батькові;

посаду.

Також вони повинні обов'язково показати службове посвідчення на вимогу громадянина, якому вручається повістка.

Зазначимо, що ці правила почнуть діяти після того, як президент України підпише закон. Очікується, що він має це зробити впродовж двох тижнів.

Додамо також, що правка щодо ведення громадянами фото й відеофіксації процесу вручення повістки підтримана не була. Проте особа має право це робити, якщо під час вручення порушуються її права.

Раніше ми писали, як військовозобов'язаному оновити дані без візиту до ТЦК та СП.

Нагадаємо, ми розповідали, коли обмежено придатних українців викликатимуть на повторний медогляд.

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