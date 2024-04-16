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Це найкращий варіант — омбудсмен Лубінець прокоментував прийнятий мобілізаційний закон

16 квітня 2024 20:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Це найкращий варіант — омбудсмен Лубінець прокоментував прийнятий мобілізаційний закон
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/lubinetsdmytro
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Український омбудсмен Дмитро Лубінець висловив позитивну оцінку щодо прийнятого закону про мобілізацію. Він наголосив, що це найкращий варіант, на який можна було сподіватися в умовах війни.

Про це Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив під час брифінгу.

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"На мій погляд, законопроєкт, який був прийнятий в умовах, в яких зараз перебуває Україна, це найкращий варіант, на який ми могли сподіватися. Принципові зауваження, які я направив як уповноважений на профільний комітет, на мій погляд, практично всі були враховані", — зазначив Лубінець.

Омбудсмен підкреслив необхідність збільшення кількості українців у лавах ЗСУ у зв'язку з надзвичайно важкими боями на лінії фронту. Він відзначив, що нова процедура мобілізації виглядає максимально демократично і без примусу.

"Всі військовозобов'язані мають пройти процедуру, зокрема перевірку своїх даних у реєстрі, і після цього ті, хто не виконуватимуть норми закону, будуть підпадати під дії знову ж таки демократичних принципів у нашій державі", — зазначив Лубінець.

Він підкреслив, що відповідно до закону, порушники будуть звертатися до органів Нацполіції, які відкриватимуть кримінальні або адміністративні провадження.

За словами омбудсмена, такий підхід забезпечує максимальну демократію і правовий порядок у процесі мобілізації, сприяючи збільшенню чисельності військових на фронті в умовах активної оборони України.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський уже підписав закон про мобілізацію.

Також ми інформували, що зобов'язані робити працівники ТЦК перед врученням повістки.

мобілізація
Дмитро Лубінець
законопроєкт
війна в Україні
військовозобов'язані

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