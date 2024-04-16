Це найкращий варіант — омбудсмен Лубінець прокоментував прийнятий мобілізаційний закон
Український омбудсмен Дмитро Лубінець висловив позитивну оцінку щодо прийнятого закону про мобілізацію. Він наголосив, що це найкращий варіант, на який можна було сподіватися в умовах війни.
Про це Український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив під час брифінгу.
Новий закон про мобілізацію
"На мій погляд, законопроєкт, який був прийнятий в умовах, в яких зараз перебуває Україна, це найкращий варіант, на який ми могли сподіватися. Принципові зауваження, які я направив як уповноважений на профільний комітет, на мій погляд, практично всі були враховані", — зазначив Лубінець.
Омбудсмен підкреслив необхідність збільшення кількості українців у лавах ЗСУ у зв'язку з надзвичайно важкими боями на лінії фронту. Він відзначив, що нова процедура мобілізації виглядає максимально демократично і без примусу.
"Всі військовозобов'язані мають пройти процедуру, зокрема перевірку своїх даних у реєстрі, і після цього ті, хто не виконуватимуть норми закону, будуть підпадати під дії знову ж таки демократичних принципів у нашій державі", — зазначив Лубінець.
Він підкреслив, що відповідно до закону, порушники будуть звертатися до органів Нацполіції, які відкриватимуть кримінальні або адміністративні провадження.
За словами омбудсмена, такий підхід забезпечує максимальну демократію і правовий порядок у процесі мобілізації, сприяючи збільшенню чисельності військових на фронті в умовах активної оборони України.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський уже підписав закон про мобілізацію.
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