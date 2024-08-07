Мобилизация в Украине 2024 — какие действия сотрудников ТЦК незаконны

Сотрудники ТЦК разговаривают с мужчиной на улице. Скриншот с видео на Youtube

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период представители ТЦК и СП могут останавливать военнообязанных мужчин на улице и выписывать им повестки для уточнения данных или проверять военно-учетные документы. Однако есть действия со стороны работников территориальных центров, которые считаются незаконными и нарушают права украинцев.

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Об этом рассказал военный Полтавского ТЦК и СП Александр Мацько в интервью "Суспільне.Полтава".

Так, по его словам, представители ТЦК не имеют полномочий задерживать граждан и направлять их в территориальные пункты комплектования для уточнения военно-учетных данных.

Право на административное задержание и доставку гражданина в ТЦК имеют исключительно сотрудники полиции.

"Человек может тебя послать, развернуться и уйти. Мы ничего не можем сделать. Задерживать может только работник полиции, я имею право только оповестить", — подчеркнул Мацько.

Следует отметить, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины №560 руководители районных или городских ТЦК обращаются в полицию с ходатайством об административном задержании и доставке лиц в территориальный центр, а также принимают меры вместе с представителями полиции в отношении лиц, отказывающихся от получения повесток.

Если сотрудники ТЦК пытаются задержать вас силой или доставляют в территориальный центр против вашей воли, необходимо зафиксировать преступные действия на видео. Желательно обратиться за помощью к адвокату. Также следует написать заявление в правоохранительные органы.

Ранее мы писали, как поступать, если ТЦК принудительно сажают в автобус.

Напомним, мы сообщали, что ждет граждан, не явившихся по повестке в ТЦК.

Также мы информировали, что ждет в августе мужчин, которые до сих пор не прошли ВВК.