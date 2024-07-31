Мобілізація в Україні 2024 — як у серпні каратимуть чоловіків, які не пройшли ВЛК

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Як відомо, до 16 липня 2024 року усі військовозобов'язані українці повинні були встати на військовий облік або оновити свої військово-облікові дані. Але і це ще не всі обов'язки таких громадян. Відповідно до українського законодавства, вони також мають пройти військово-лікарську комісію.

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Так, за словами військового, проходження медкомісії — такий же важливий мобілізаційний захід, як і оновлення військово-облікових даних.

Саме ВЛК дає зрозуміти, чи придатна людина для військової служби. Таким чином держава знає, який є реальний мобілізаційний ресурс, і може оцінювати готовність країни до захисту від ворога. Тобто хто може бути мобілізований і до яких військових завдань вони можуть бути залучені.

Андрусяк зазначив, що наразі в Україні за неоновлення військово-облікових даних та ігнорування проходження медогляду загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Проте ці штрафи окремі.

Отже, навіть в разі оновлення військово-облікових даних, але при неявці на медогляд, військовозобов'язаний чоловік все одно може бути оштрафований.

Сума штрафу — від 17 000 до 25 500 грн. А для посадових та юридичних осіб цей штраф становить від 34 000 грн до 59 000 грн.

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