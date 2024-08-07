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Ці дії ТЦК є незаконними — що мають знати українці, щоб захистити свої права

7 серпня 2024 13:43
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — які дії співробітників ТЦК є незаконними
Працівники ТЦК розмовляють з чоловіком на вулиці. Скриншот з відео на Youtube
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період представники ТЦК та СП можуть зупиняти військовозобов'язаних чоловіків на вулиці й виписувати їм повістки для уточнення даних або перевіряти військово-облікові документи. Проте, є дії з боку працівників територіальних центрів, які вважаються незаконними й порушують права українців. 

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Про це розповів військовий Полтавського ТЦК та СП Олександр Мацько в інтерв'ю "Суспільне.Полтава". 

Так, за його словами, представники ТЦК не мають повноважень затримувати громадян і направляти їх до територіальних пунктів комплектування для уточнення військово-облікових даних.

Наразі право на адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК мають виключно працівники поліції

"Людина може тебе послати, розвернутись і піти. Ми нічого не можемо зробити. Затримувати може тільки працівник поліції, я маю право тільки сповістити", — підкреслив Мацько.

Варто зауважити, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №560, керівники районних чи міських ТЦК звертаються до поліції з клопотанням про адміністративне затримання та доставляння осіб до територіального центру, а також вживають заходів разом з представниками поліції стосовно осіб, які відмовляються від отримання повісток.

Якщо працівники ТЦК намагаються затримати вас силою або доставляють до територіального центру проти вашої волі, необхідно зафіксувати злочинні дії на відео. Бажано звернутися за допомогою до адвоката. Також слід написати заяву до правоохоронних органів.

 

Раніше ми писали, як діяти, якщо ТЦК примусово саджають в автобус. 

Нагадаємо, ми повідомляли, що чекає на громадян, які не з'явилися за повісткою до ТЦК.

Також ми інформували, що чекає у серпні чоловіків, які досі не пройшли ВЛК.

закон мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані повноваження

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