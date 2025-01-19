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Эти люди могут упрощенно получить отсрочку — решение Кабмина

19 января 2025 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Правительство упростило получение отсрочки для членов семей людей, пропавших без вести
Выписывание документов в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Правительством Украины принято решение об упрощении процедуры получения отсрочки от мобилизации для родных лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров по инициативе МВД, члены семей пропавших без вести во время защиты Украины и действия военного положения получили право на отсрочку от призыва на военную службу.

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Об этом сообщает МВД на своем сайте.

Кто имеет право на отсрочку и что изменилось

Ранее для получения такой отсрочки необходимо было судебное решение о признании лица пропавшим без вести, что создавало юридические сложности, поскольку действующее законодательство не предусматривает процедуры принятия такого решения судом.

Указанное постановление согласовывает процедуру получения отсрочки с требованиями Заков Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах".  Теперь родным лицам достаточно получить выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести, вместо судебного решения. 

Право на отсрочку предоставляется:

  • мужчинам и женщинам, чьи близкие родственники (муж/жена, сын/дочь, отец/мать, родной брат/сестра) пропали без вести во время защиты Украины и действия военного положения;
  • мужчинам и женщинам (или опекунам), которые воспитывают ребенка/детей в возрасте до 18 лет, если второй отец/мать признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим.

Кроме того, отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации можно получить по следующим основаниям:

  • инвалидность;
  • бронирование;
  • семейные обстоятельства;
  • обучение в высших учебных заведениях;
  • потеря близкого родственника, погибшего при исполнении воинского долга.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени имеет гражданин на прохождение военно-врачебной комиссии в 2025 году.

Также мы сообщали о том, как правильно оформить отсрочку без визита в ТЦК.

МВД мобилизация правительство отсрочка военнообязанные

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