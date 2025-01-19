Уряд спростив отримання відстрочки для членів родин людей, що зникли безвісти

Виписування документів у ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Урядом України прийнято рішення про спрощення процедури отримання відстрочки від мобілізації для рідних осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів за ініціативи МВС, члени сімей зниклих безвісти під час захисту України та дії воєнного стану отримали право на відстрочку від призову на військову службу.

Про це повідомляє МВС на своєму сайті.

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Раніше для отримання такої відстрочки необхідно було судове рішення про визнання особи зниклою безвісти, що створювало юридичні складнощі, оскільки чинне законодавство не передбачає процедури ухвалення такого рішення судом.

Зазначена постанова узгоджує процедуру отримання відстрочки з вимогами Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин". Тепер рідним особам достатньо отримати витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти, замість судового рішення.

Право на відстрочку надається:

чоловікам та жінкам, чиї близькі родичі (чоловік/дружина, син/донька, батько/мати, рідний брат/сестра) зникли безвісти під час захисту України та дії воєнного стану;

чоловікам та жінкам (або опікунам), які виховують дитину/дітей віком до 18 років, якщо другий батько/мати визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім.

Крім того, відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації можна отримати за такими підставами:

інвалідність;

бронювання;

сімейні обставини;

навчання у вищих навчальних закладах;

втрата близького родича, який загинув під час виконання військового обов'язку.

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