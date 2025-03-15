В чем преимущества электронного формата ВВК

Приложение "Резерв+" в смартфоне. Фото: Новини.LIVE

В тестовом режиме электронные направления на ВВК работают уже сейчас, а с 1 апреля присоединение к этой системе станет обязательным. Сейчас цифровой инструмент тестируют, чтобы привыкнуть к новому функционалу.

Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Екатерина Черногоренко отметила, что в течение месяца к цифровой системе должны присоединиться абсолютно все комиссии.

"С 1 апреля все ВВК по всей стране полностью переходят на современный электронный формат постановлений о пригодности или непригодности. Простыми словами: ВВК работает не на бумажках, а вносит результаты осмотра уже непосредственно в электронный кабинет", — пояснила представитель оборонного ведомства.

Полученные данные автоматически будут вносить в реестр военнообязанных — они будут отображаться в мобильном приложении "Резерв+". Сейчас в цифровом формате уже 1 530 постановлений о пригодности — их внесли в систему и обработали.

"Таким образом мы закрываем два похода человека в ТЦК, потому что есть возможность прямо в смартфоне, в "Резерв+", заказать себе направление, пройти ВВК и получить результаты уже в цифровом формате", — подытожила Черногоренко.

Ранее юрист Владислав Дерий объяснил, могут ли забронировать работника, который не проходил ВВК и не имеет военно-учетной специальности. По его словам, прохождение ВВК и наличие военно-учетной специальности не является обязательным требованием для оформления бронирования.

Напомним, советник по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева ответила, будет ли в Украине обязательная мобилизация женщин. Она считает, что быть готовыми к службе должны все украинцы, независимо от пола.