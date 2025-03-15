У чому переваги електронного формату ВЛК

Застосунок "Резерв+" у смартфоні. Фото: Новини.LIVE

У тестовому режимі електронні направлення на ВЛК працюють вже зараз, а від 1 квітня долучення до цієї системи стане обов'язковим. Наразі цифровий інструмент тестують, аби звикнути до нового функціоналу.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Катерина Черногоренко зазначила, що впродовж місяця до цифрової системи мають долучитися абсолютно всі комісії.

"Від 1 квітня всі ВЛК по всій країні повністю переходять на сучасний електронний формат постанов про придатність або непридатність. Простими словами: ВЛК працює не на папірцях, а вносить результати огляду вже безпосередньо в електронний кабінет", — пояснила представниця оборонного відомства.

Отримані дані автоматично вноситимуть у реєстр військовозобов'язаних — вони відображатимуться в мобільному застосунку "Резерв+". Наразі в цифровому форматі вже 1 530 постанов про придатність — їх внесли в систему та обробили.

"Таким чином ми закриваємо два походи людини у ТЦК, бо є можливість прямо у смартфоні, в "Резерв+", замовити собі направлення, пройти ВЛК та отримати результати вже в цифровому форматі", — підсумувала Черногоренко.

Раніше юрист Владислав Дерій пояснив, чи можуть забронювати працівника, який не проходив ВЛК і не має військово-облікової спеціальності. За його словами, проходження ВЛК і наявність військово-облікової спеціальності не є обов'язковою вимогою для оформлення бронювання.

Нагадаємо, радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор'єва відповіла, чи буде в Україні обов'язкова мобілізація жінок. Вона вважає, що бути готовими до служби мають усі українці, незалежно від статі.