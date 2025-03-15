Мобілізація 2025 — чи можуть чоловіку відмовити у броні, якщо відсутні ВЛК та ВОС

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Україні під час воєнного стану військовозобов'язані чоловіки можуть бути заброньовані від мобілізації підприємствами, установами та організаціями. Проте, даний процес має безліч нюансів. А при працевлаштуванні чи бронюванні громадяни нерідко постають перед труднощами.

Чи може бути заброньований працівник, який не проходив військово-лікарської комісії та не має військово-облікової спеціальності у військовому квитку, розповів юрист Владислав Дерій на порталі "Юристи.UA".

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Так, один із громадян звернувся до юристів зі скаргою: роботодавець відмовився прийняти його на роботу через відсутність в електронному військово-обліковому документі висновку ВЛК, військового звання та спеціальності. Свою відмову роботодавець аргументував тим, що без цих записів оформити бронювання працівнику буде неможливо, щобільше підприємство ризикуватиме отримати штраф від ТЦК.

Як наголосив Владислав Дерій, працевлаштування військовозобов'язаного без звання та військово-облікової спеціальності не є порушенням військового обліку, а отже роботодавець нічого не порушує й відповідно штраф йому не загрожує.

Також юрист пояснив, що наявність військово-облікової спеціальності (ВОС) чи звання не є обов'язковою вимогою для оформлення бронювання. Теж саме, за словами правознавця, стосується й ВЛК.

Військово-облікові документи працівників. Фото: google.com

Тобто, для працевлаштування та бронювання військовозобов'язана особа повинна перебувати на військовому обліку та мати військово-обліковий документ або у паперовому варіанті або в електронному в застосунку "Резерв+".

Таким чином, роботодавці можуть сміливо брати на роботу таких громадян без побоювання отримати штраф чи порушити законодавство й такі працівники підлягатимуть бронюванню.

Раніше ми писали, чи можуть анулювати бронювання, якщо дані в паперовому та електронному військово-обліковому документі не збігаються.

Нагадаємо, також ми розповідали, чи є можливість забронювати працівника від мобілізації, якщо він перебуває у розшуку ТЦК.