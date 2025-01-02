Цифровизация ВВК — что изменится после обновления системы

Военнообязанный проходит ВВК. Иллюстративное фото: РБК-Украина

В новом году ожидается масштабная цифровизация процесса прохождения военно-врачебной комиссии. Для этого будут использованы инструменты "Резерв+" и общие базы здравоохранения.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник в интервью АрмияInform.

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Мельник рассказал, что для цифровизации ВВК будут применены инструменты "Резерв+" и общие базы системы здравоохранения. По его словам, это не только снизит нагрузку на врачей, но и существенно упростит процедуры для военнослужащих и граждан.

"Цель этих реформ — создать эффективную, прозрачную и гибкую систему управления, где инициатива и ответственность не противоречат друг другу, а работают вместе для победы Украины", — подчеркнул замминистра.

Кроме того, он добавил, что кроме цифровизации ВВК в армию внедряют цифровизацию процессов и электронный документооборот. Это позволяет лучше контролировать и оптимизировать процессы, а также уменьшает бюрократическое давление.

"В частности, платформа "Резерв+" уже продемонстрировала свою эффективность. Она значительно облегчила административную нагрузку как для военных, так и гражданских. Теперь обновление данных, продление отсрочок для отдельных категорий граждан можно выполнить прямо в мобильном телефоне, без необходимости посещать территориальные центры комплектования ", — привел пример Мельник.

Также он упомянул приложение "Армія+", в котором военные теперь могут подавать рапорты на перевод, а также заказывать билеты на поезд из спецрезерва через мобильное приложение.

Напомним, несколько дней назад народный депутат Игорь Фрис рассказал, что в "Оберіг" будут вносить еще больше данных для ТЦК. Рада приняла закон, позволяющий автоматически передавать медицинские данные пациентов в реестр.

Ранее мы сообщали, что на ВВК могут принимать медицинские данные о гражданине из частных клиник.