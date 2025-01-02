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Цифровізація ВЛК — у Міноборони сказали, яких змін чекати

2 січня 2025 14:53
Карина Приходько - Редактор
Цифровізація ВЛК — що зміниться після оновлення системи
Військовозобов'язаний проходить ВЛК. Ілюстративне фото: РБК-Україна
Карина Приходько - Редактор

У новому році очікується масштабна цифровізація процесу проходження військово-лікарської комісії. Для цього будуть застосовані інструменти "Резерв+" та загальні бази охорони здоров'я.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Сергій Мельник в інтерв'ю АрміяInform

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Мельник розповів, що для цифровізації ВЛК будуть застосовані інструменти застосунку "Резерв+" та загальні бази системи охорони здоров'я. За його словами, це не лише зменшить навантаження на лікарів, але й суттєво спростить процедури для військовослужбовців та громадян.

"Мета цих реформ — створити ефективну, прозору та гнучку систему управління, де ініціатива і відповідальність не суперечать одна одній, а працюють разом задля перемоги України", — наголосив заступник міністра. 

Крім того, він додав, що окрім цифровізації ВЛК в армію впроваджують цифровізацію процесів та електронний документообіг. Це дозволяє краще контролювати та оптимізувати процеси, а також зменшує бюрократичний тиск. 

"Зокрема, платформа "Резерв+" уже продемонструвала свою ефективність. Вона значно полегшила адміністративне навантаження як для військових, так і для цивільних. Тепер оновлення даних, продовження відстрочок для окремих категорій громадян можна виконати прямо в мобільному телефоні, без необхідності відвідувати територіальні центри комплектування", — навів приклад Мельник. 

Також він згадав застосунок "Армія+", в якому військові тепер можуть подавати рапорти на переведення, а також замовляти квитки на потяг зі спецрезерву через мобільний додаток.

Нагадаємо, кілька днів тому народний депутат Ігор Фріс розповів, що в "Оберіг" вноситимуть ще більше даних для ТЦК. Рада ухвалила закон, який дозволяє автоматично передавати медичні дані пацієнтів до реєстру.

Раніше ми повідомляли, що на ВЛК можуть брати медичні дані про громадянина з приватних клінік. 

Міноборони українці військовий призов мобілізація ВЛК

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