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Цифровизация ВВК — все заключения теперь в электронном формате

3 апреля 2025 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Все заключения ВВК в Украине теперь будут электронными
Мужчина на медосмотре. Фото иллюстративное: УНІАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Министерство обороны Украины разработало и внедрило электронный кабинет для работников ВВК. Отныне все постановления комиссий будут в электронном формате.

Об этом в среду, 2 апреля, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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"Выводы ВВК автоматически передаются в реестр "Оберіг", а информация о пригодности или непригодности и дате прохождения ВВК быстрее отображается из приложения "Резерв+", — отметил глава оборонного ведомства.

Ранее заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщала, что с 1 апреля для членов ВВК заработает электронный кабинет. Выводы будут оформлять исключительно в электронной форме.

Напомним, при Министерстве обороны создали "Цифровую Армию". Это государственное предприятие нужно для международного сотрудничества в сфере цифровых военных инноваций.

Минобороны мобилизация ВВК Рустем Умеров цифровизация
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