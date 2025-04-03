Все заключения ВВК в Украине теперь будут электронными

Мужчина на медосмотре. Фото иллюстративное: УНІАН

Министерство обороны Украины разработало и внедрило электронный кабинет для работников ВВК. Отныне все постановления комиссий будут в электронном формате.

Об этом в среду, 2 апреля, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Цифровизация ВВК в Украине

"Выводы ВВК автоматически передаются в реестр "Оберіг", а информация о пригодности или непригодности и дате прохождения ВВК быстрее отображается из приложения "Резерв+", — отметил глава оборонного ведомства.

Ранее заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко сообщала, что с 1 апреля для членов ВВК заработает электронный кабинет. Выводы будут оформлять исключительно в электронной форме.

Напомним, при Министерстве обороны создали "Цифровую Армию". Это государственное предприятие нужно для международного сотрудничества в сфере цифровых военных инноваций.