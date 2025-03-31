Коли запустять електронний кабінет для працівників ВЛК — відповідь Міністерства оборони

Військовий із лікарем. Фото ілюстративне: pravda.com.ua

Від 1 квітня в Україні запрацює електронний кабінет для членів ВЛК. Українцям більше не доведеться йти з постановами про придатність і непридатність і вносити це через ТЦК та СП. Усю інформацію в електронному вигляді одразу надсилатимуть до реєстру "Оберіг".

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" в неділю, 30 березня, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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"Відтепер після оглядів ВЛК оформляються висновки виключно в електронній формі в медичній інформаційній системі ЗСУ", — пояснила представниця оборонного відомства.

Нагадаємо, у Полтавській області завідувач хірургічного відділення міської лікарні вносив неправдиві відомості до направлення на МСЕК. Порушника засудили до випробувального терміну та сплати штрафу.

Також ми повідомляли, що неправомірне рішення ВЛК можна оскаржити. На це у військовозобов'язаного є місяць після отримання висновку лікарів.