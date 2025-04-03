Усі висновки ВЛК в Україні тепер будуть електронними

Цифровізація ВЛК — усі висновки тепер в електронному форматі
Міністерство оборони України розробило та впровадило електронний кабінет для працівників ВЛК. Відтепер усі постанови комісій будуть в електронному форматі.
Про це в середу, 2 квітня, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.
Цифровізація ВЛК в Україні
"Висновки ВЛК автоматично передаються до реєстру "Оберіг", а інформація про придатність або непридатність і дату проходження ВЛК швидше відображається з застосунку "Резерв+", — зазначив очільник оборонного відомства.
Раніше заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомляла, що від 1 квітня для членів ВЛК запрацює електронний кабінет. Висновки оформлюватимуть виключно в електронній формі.
Нагадаємо, при Міністерстві оборони створили "Цифрову Армію". Це державне підприємство потрібне для міжнародної співпраці у сфері цифрових військових інновацій.
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