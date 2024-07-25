Мобилизация в Украине – кого из украинцев не могут мобилизовать без их согласия

Проверка документов в процессе мобилизации. Фото: Нацполиция

Женщин, даже военнообязанных, в Украине невозможно мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины принудительно. Тоже только добровольно могут оказаться на войне люди с отсрочкой, инвалидностью или те, кто уже был на фронте и попал в плен.

Об этом говорится в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Читайте также:

Женщин мобилизуют только добровольно

Часть украинцев может мобилизовать на войну только добровольно. Принудительной мобилизации они не подлежат.

Во-первых, такова категория военнообязанных женщин. Даже те, кто имеет специальное медицинское или фармацевтическое образование, окажутся в рядах ВСУ только с их добровольного согласия.

Кого из мужчин нельзя тянуть в ВСУ силой

Кроме того, часть мужчин тоже не может быть мобилизована в принудительном порядке.

Это:

граждане призывного возраста с правом на отсрочку;

лица с инвалидностью;

граждане до 25 лет, прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу.

И, конечно же, нельзя мобилизовать принудительно военнослужащих, которые участвовали в нынешней войне и побывали в плену. Они могут вернуться в ряды ВСУ только добровольно.

Напомним, недавно в Одессе был открыт рекрутинговый центр украинской армии. Он стал 27-м в Украине. Еще девять центров готовятся к открытию.

Ранее заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что после принятия нового закона о мобилизации в рядах войск увеличилось количество добровольцев. Причиной таких изменений является возможность выбирать подразделение для дальнейшей службы.