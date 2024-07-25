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Цих українців не мають права примусово мобілізувати — про кого йдеться

25 липня 2024 18:54
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні - кого з українців не можуть мобілізувати без їхньої згоди
Перевірка документів у процесі мобілізації. Фото: Нацполіція
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Жінок, навіть військовозобов’язаних, в Україні неможливо мобілізувати до лав Збройних сил України примусово. Теж тільки добровільно можуть опинитися на війні люди з відстрочкою, інвалідністю чи ті, хто уже був на фронті й потрапив до російського полону.

Про це йдеться у статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію".

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Жінок мобілізують тільки добровільно

Частину українців можуть мобілізувати на війну тільки добровільно. Примусовій мобілізації вони не підлягають.

По-перше, такою категорією є військовозобов’язані жінки. Навіть ті, хто має спеціальну медичну або фармацевтичну освіту, опиняться у лавах ЗСУ лише за їхньою добровільною згодою.

Кого із чоловіків не можна тягнути до ЗСУ силою

Крім того, частина чоловіків теж не може бути мобілізована у примусовому порядку.

Це:

  • громадяни призовного віку з правом на відстрочку;
  • особи з інвалідністю;
  • громадяни до 25 років, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу.

І, звісно ж, не можна мобілізувати примусово тих військовослужбовців, які брали участь у нинішній війні і побували у полоні. Вони можуть повернутися до лав ЗСУ лише добровільно.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі відкрили рекрутинговий центр української армії. Він став 27-м в Україні. Ще дев'ять центрів наразі готуються до відкриття.

Раніше заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що після ухвалення нового закону про мобілізацію в лавах війська побільшало добровольців. Причиною таких змін є можливість самим обирати підрозділ для подальшої служби.

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