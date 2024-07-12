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З ухваленням закону про мобілізацію добровольців побільшало — екскомандир "Азова" пояснив чому

12 липня 2024 23:54
Галина Шподарева - редактор
Ухвалення закону про мобілізацію вплинуло на кількість добровольців у війську
Екскомандир "Азова" Максим Жорін. Фото: скриншот з відео
Галина Шподарева - редактор

Верховна Рада України ухвалила новий законопроєкт про мобілізацію, 16 квітня його підписав Президент України Володимир Зеленський. На думку військових, добровольців після цього в армії стало більше. Причина — можливість самим обирати підрозділ для подальшої служби. 

Про це екскомандир "Азова", заступник командира Третьої окремої штурмової бригади, Максим Жорін написав у Telegram у п'ятницю, 12 липня.

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Допис Максима Жоріна. Фото: скриншот

Як вплинув закон про мобілізацію на кількість добровольців

"З ухваленням закону про мобілізацію, добровольців у війську — принаймні можу сказати по нашій Третій штурмовій — стало більше. Певною мірою це підштовхнуло частину людей до прийняття рішення йти в армію та до вибору підрозділу, поки за них це не зробив хтось інший", — вважає військовий.  

На думку Жоріна, рекрутингові центри — важлива частина загального процесу набору до підрозділів. Вони посилюють спроможність дотягнутись до добровольця.

"Саме на цьому етапі, коли людина тільки потрапляє (або готується потрапити) у військо, формується подальша мотивація служити. Але треба враховувати, що все ж таки це лише частина процесу, і окремо такі структури не можуть самостійно впоратися зі всіма задачами", — зазначив Жорін.

Робота рекрутингових центрів

За словами екскомандиру "Азова", допомогти прийняти свідоме рішення може цілий комплекс заходів, куди ще входить робота з людьми, які приходять, їхнє навчання, репутація підрозділу.

"В Третю штурмову люди переважно вступають не через номер гарячої лінії та білборди, а через наш бойовий шлях, командирів, ставлення до бійців всередині підрозділу та особливості навчального процесу", — підсумував Жорін.

Нагадаємо, в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни. Водночас є певні винятки з правил.

Українці, які мають бажання, можуть піти на службу до ЗСУ добровільно. Теоретично такі люди мають підписати контракт, але в нинішніх умовах, скоріш за все, добровольців мобілізують чи відправлять до територіальної оборони.

Громадяни, які були виключені з військового обліку за нормами попереднього закону, можуть не оновлювати військово-облікові дані. Втім, після підняття граничного віку перебування в запасі до 60 років вони можуть підпадати під вимоги мобілізації.

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