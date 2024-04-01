Гражданские профессии в "Азове" — в армии появился спрос на менеджеров
Легендарный полк "Азов" ищет на работу менеджеров. Речь идет о проектном, ивент-менеджере, а также специалистах по коммуникациям и бизнес-партнерствам. Экспертам обещают оплату труда от 25 до 28 тысяч гривен.
Соответствующие вакансии появились на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 25 марта.
Обязанности менеджеров в полку "Азов"
Так, проектному менеджеру нужно уметь вести и отчитываться по проектно, знать английский и иметь опыт Project Manager'а или ТОП Manager'а, а также коммуникаций с бизнесами и благотворительными организациями.
В полку проектный менеджер должен будет:
- вести проекты Azov One;
- контролировать существующие проекты и сотрудничать с командами;
- отчитываться руководству о предыдущих проектах и прогнозированиях, рекомендовать работы команде на следующие кварталы;
- устанавливать время совещаний, напоминать о текущих задачах и коммуникациях с партнерами для установления процессов;
- общаться с партнерами и донорами на всех этапах реализации проектов
- сотрудничать с производителями и компаниями, предоставляющими физические вознаграждения.
Среди требований к ивент-менеджеру — работа в области маркетинга, event-менеджмента или других смежных дисциплин, а также необходимые знания английского и других языков и опыт организации и проведения крупных мероприятий и аукционов.
У специалиста будут следующие обязанности:
- разрабатывать календарь мероприятий, определять цели и бюджет каждого мероприятия;
- находить площадки для проведения аукционов;
- разрабатывать и внедрять маркетинговые кампании для продвижения мероприятий;
- сотрудничать с командой ОО, волонтерами и партнерами для обеспечения успешного проведения мероприятий;
- отчитываться о результатах мероприятий.
Кандидат на должность менеджера бизнес-партнерств должен иметь опыт работы в сфере управления партнерскими отношениями или бизнес-развития, уметь анализировать рыночные тенденции и конкурентную обстановку. Также преимуществом при выборе специалиста будет наличие водительских прав (категория В) и собственного автомобиля.
Среди обязанностей менеджера бизнес-партнерств полк указал следующие:
- разработка стратегий сотрудничества с украинскими бизнесами и брендами;
- ведение коммуникации с потенциальными и имеющимися партнерами;
- создание и поддержка базы данных партнерских контактов;
- организация совместных событий, акций и инициатив с партнерами;
- координация сотрудничества в рамках PR-кампаний и других инициатив;
- постановка задач и мониторинг их выполнения по установленным срокам.
Свободное владение английским языком, опыт работы в должности PR более 2 лет, а также поддержка контакта с государственными и международными СМИ — среди требований к кандидату на должность менеджера по коммуникациям.
Кроме того, специалист должен будет заниматься:
- разработкой и внедрением PR стратегии и соответствующих активностей с учетом стратегии проекта;
- развитием продуктивных и доверенных отношений с украинскими СМИ;
- анализом и оценкой эффективности PR-кампаний;
- сотрудничеством с маркетинговым отделом и адаптацией контент-плана для медиа и соцсетей;
- написанием и размещением статей, пресс-релизов, новостей, интервью и официальных сообщений в СМИ;
- мониторингом медиа и среды на существующие риски;
- работой с локальными и иностранными журналистами;
- сотрудничать с отделом медиа и украинскими и международными представителями госсекторов.
Кто еще нужен "Азову"
Напомним, что полк ищет аналитиков. Кандидату необходим опыт работы с анализом и данными, подготовкой отчетов, умением собирать, очищать и организовывать данные и т.д.
Также мы сообщали, что у "Азова" есть спрос на стрелков, основная обязанность которых — выполнение боевых задач в составе подразделения.
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