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Гражданские профессии в "Азове" — в армии появился спрос на менеджеров

1 апреля 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Гражданские профессии в "Азове" — в армии появился спрос на менеджеров
Боец из полка "Азов". Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Легендарный полк "Азов" ищет на работу менеджеров. Речь идет о проектном, ивент-менеджере, а также специалистах по коммуникациям и бизнес-партнерствам. Экспертам обещают оплату труда от 25 до 28 тысяч гривен.

Соответствующие вакансии появились на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 25 марта.

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Обязанности менеджеров в полку "Азов"

Так, проектному менеджеру нужно уметь вести и отчитываться по проектно, знать английский и иметь опыт Project Manager'а или ТОП Manager'а, а также коммуникаций с бизнесами и благотворительными организациями.

В полку проектный менеджер должен будет:

  • вести проекты Azov One;
  • контролировать существующие проекты и сотрудничать с командами;
  • отчитываться руководству о предыдущих проектах и прогнозированиях, рекомендовать работы команде на следующие кварталы;
  • устанавливать время совещаний, напоминать о текущих задачах и коммуникациях с партнерами для установления процессов;
  • общаться с партнерами и донорами на всех этапах реализации проектов
  • сотрудничать с производителями и компаниями, предоставляющими физические вознаграждения.
Вакансия Проектный менеджер в полку "Азов" на сайте Work.ua
Вакансия Проектный менеджер в полку "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Среди требований к ивент-менеджеру — работа в области маркетинга, event-менеджмента или других смежных дисциплин, а также необходимые знания английского и других языков и опыт организации и проведения крупных мероприятий и аукционов.

У специалиста будут следующие обязанности:

  • разрабатывать календарь мероприятий, определять цели и бюджет каждого мероприятия;
  • находить площадки для проведения аукционов;
  • разрабатывать и внедрять маркетинговые кампании для продвижения мероприятий;
  • сотрудничать с командой ОО, волонтерами и партнерами для обеспечения успешного проведения мероприятий;
  • отчитываться о результатах мероприятий.
Вакансия Ивент-менеджер в полку "Азов" на сайте Work.ua
Вакансия Ивент-менеджер в полку "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Кандидат на должность менеджера бизнес-партнерств должен иметь опыт работы в сфере управления партнерскими отношениями или бизнес-развития, уметь анализировать рыночные тенденции и конкурентную обстановку. Также преимуществом при выборе специалиста будет наличие водительских прав (категория В) и собственного автомобиля.

Среди обязанностей менеджера бизнес-партнерств полк указал следующие:

  • разработка стратегий сотрудничества с украинскими бизнесами и брендами;
  • ведение коммуникации с потенциальными и имеющимися партнерами;
  • создание и поддержка базы данных партнерских контактов;
  • организация совместных событий, акций и инициатив с партнерами;
  • координация сотрудничества в рамках PR-кампаний и других инициатив;
  • постановка задач и мониторинг их выполнения по установленным срокам.
Гражданские профессии в "Азове" — в армии появился спрос на менеджеров - фото 3
Вакансия Менеджер бизнес-партнерств в полку "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Свободное владение английским языком, опыт работы в должности PR более 2 лет, а также поддержка контакта с государственными и международными СМИ — среди требований к кандидату на должность менеджера по коммуникациям.

Кроме того, специалист должен будет заниматься:

  • разработкой и внедрением PR стратегии и соответствующих активностей с учетом стратегии проекта;
  • развитием продуктивных и доверенных отношений с украинскими СМИ;
  • анализом и оценкой эффективности PR-кампаний;
  • сотрудничеством с маркетинговым отделом и адаптацией контент-плана для медиа и соцсетей;
  • написанием и размещением статей, пресс-релизов, новостей, интервью и официальных сообщений в СМИ;
  • мониторингом медиа и среды на существующие риски;
  • работой с локальными и иностранными журналистами;
  • сотрудничать с отделом медиа и украинскими и международными представителями госсекторов.
Вакансия Менеджер по коммуникациям в полку "Азов" на сайте Work.ua
Вакансия Менеджер по коммуникациям в полку "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Кто еще нужен "Азову"

Напомним, что полк ищет аналитиков. Кандидату необходим опыт работы с анализом и данными, подготовкой отчетов, умением собирать, очищать и организовывать данные и т.д.

Также мы сообщали, что у "Азова" есть спрос на стрелков, основная обязанность которых — выполнение боевых задач в составе подразделения.

ВСУ
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