Цивільні професії в "Азов" — у війську з'явився попит на менеджерів
Легендарний полк "Азов" шукає на роботу менеджерів. Йдеться про проєктного, івент-менеджера, а також фахівців з комунікацій та бізнес-партнерств. Спеціалістам обіцяють оплату праці від 25 до 28 тисяч гривень.
Відповідні вакансії з'явилися на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 25 березня.
Обов'язки менеджерів в полку "Азов"
Так, проєктному менеджеру потрібно вміти вести та звітувати по проєктно, знати англійську та мати досвід Project Manager’a або ТОП Manager’а, а також комунікацій з бізнесами та благодійними організаціями.
В полку проєктний менеджер повинен буде:
- вести проєкти Azov One;
- контролювати існуючі проєкти та співпрацювати з командами;
- звітувати керівництву про попередні проєкти та прогнозування, рекомендувати роботи команді на наступні квартали;
- встановлювати час нарад, нагадувати про поточні задачі та комунікації з партнерами для встановлення процесів;
- комунікувати з партнерами та донорами на всіх етапах реалізації проєктів
- співпрацювати з виробниками та компаніями, що надають фізичні винагороди.
Серед вимог до івент-менеджера — робота в галузі маркетингу, event-менеджменту або інших суміжних дисциплін, а також потрібні знання англійської й інших мов та досвід організації та проведення великих заходів та аукціонів.
Фахівець матиме такі обов'язки:
- розробляти календар заходів, визначати цілі та бюджет кожного заходу;
- знаходити майданчики для проведення аукціонів;
- розробляти та впроваджувати маркетингові кампанії для просування заходів;
- співпрацювати з командою ГО, волонтерами та партнерами для забезпечення успішного проведення заходів;
- звітувати про результати заходів.
Кандидат на посаду менеджера бізнес-партнерств повинен мати досвід роботи у сфері управління партнерськими відносинами або бізнес-розвитку, вміти аналізувати ринкові тенденції та конкурентну обстановку. Також перевагою при виборі фахівця буде наявність водійських прав (категорія В) та власного авто.
Серед обов'язків менеджера бізнес-партнерств полк вказав такі:
- розробка стратегій співпраці з українськими бізнесами та брендами;
- ведення комунікації з потенційними та наявними партнерами;
- створення та підтримка бази даних партнерських контактів;
- організація спільних подій, акцій та ініціатив з партнерами;
- координація співпраці в межах PR-кампаній та інших ініціатив;
- постановка завдань і моніторинг їх виконання за встановленими термінами.
Вільне володіння англійською, досвід роботи на посаді PR більше як 2 роки, а також підтримка контакту з державними та міжнародними ЗМІ — серед вимог до кандидата на посаду менеджера з комунікацій.
Крім того, спеціаліст повинен буде займатися:
- розробкою та впровадженням PR стратегії та відповідних активностей з урахуванням стратегії проєкту;
- розвитком продуктивних та довірених відносин з українськими ЗМІ;
- аналізом та оцінкою ефективності PR-кампаній;
- співпрацею з маркетинговим відділом та адаптацією контент-плану для медіа і соцмереж;
- написанням та розміщенням статей, пресрелізів, новин, інтерв'ю та офіційних повідомлень у ЗМІ;
- моніторингом медіа та середовища на наявні ризики;
- роботою з локальними та іноземними журналістами;
- співпрацювати з відділом медіа та українськими й міжнародними представниками держсекторів.
Хто ще потрібен "Азову"
Нагадаємо, що полк шукає аналітиків. Кандидату потрібен досвід роботи з аналізом та даних, підготовкою звітів, вміння збирати, очищати та організовувати дані тощо.
Також ми повідомляли, що у "Азові" є попит на стрільців, основний обов'язок яких — виконання бойових задач у складі підрозділу.
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