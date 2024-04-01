Цивільні професії в "Азов" — у війську з'явився попит на менеджерів

Боєць із полку "Азов". Фото: azov.org.ua

Легендарний полк "Азов" шукає на роботу менеджерів. Йдеться про проєктного, івент-менеджера, а також фахівців з комунікацій та бізнес-партнерств. Спеціалістам обіцяють оплату праці від 25 до 28 тисяч гривень.

Відповідні вакансії з'явилися на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 25 березня.

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Обов'язки менеджерів в полку "Азов"

Так, проєктному менеджеру потрібно вміти вести та звітувати по проєктно, знати англійську та мати досвід Project Manager’a або ТОП Manager’а, а також комунікацій з бізнесами та благодійними організаціями.

В полку проєктний менеджер повинен буде:

вести проєкти Azov One;

контролювати існуючі проєкти та співпрацювати з командами;

звітувати керівництву про попередні проєкти та прогнозування, рекомендувати роботи команді на наступні квартали;

встановлювати час нарад, нагадувати про поточні задачі та комунікації з партнерами для встановлення процесів;

комунікувати з партнерами та донорами на всіх етапах реалізації проєктів

співпрацювати з виробниками та компаніями, що надають фізичні винагороди.

Вакансія Проєктний менеджер в полку "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Серед вимог до івент-менеджера — робота в галузі маркетингу, event-менеджменту або інших суміжних дисциплін, а також потрібні знання англійської й інших мов та досвід організації та проведення великих заходів та аукціонів.

Фахівець матиме такі обов'язки:

розробляти календар заходів, визначати цілі та бюджет кожного заходу;

знаходити майданчики для проведення аукціонів;

розробляти та впроваджувати маркетингові кампанії для просування заходів;

співпрацювати з командою ГО, волонтерами та партнерами для забезпечення успішного проведення заходів;

звітувати про результати заходів.

Вакансія Івент-менеджер в полку "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Кандидат на посаду менеджера бізнес-партнерств повинен мати досвід роботи у сфері управління партнерськими відносинами або бізнес-розвитку, вміти аналізувати ринкові тенденції та конкурентну обстановку. Також перевагою при виборі фахівця буде наявність водійських прав (категорія В) та власного авто.

Серед обов'язків менеджера бізнес-партнерств полк вказав такі:

розробка стратегій співпраці з українськими бізнесами та брендами;

ведення комунікації з потенційними та наявними партнерами;

створення та підтримка бази даних партнерських контактів;

організація спільних подій, акцій та ініціатив з партнерами;

координація співпраці в межах PR-кампаній та інших ініціатив;

постановка завдань і моніторинг їх виконання за встановленими термінами.

Вакансія Менеджер бізнес партнерств в полку "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Вільне володіння англійською, досвід роботи на посаді PR більше як 2 роки, а також підтримка контакту з державними та міжнародними ЗМІ — серед вимог до кандидата на посаду менеджера з комунікацій.

Крім того, спеціаліст повинен буде займатися:

розробкою та впровадженням PR стратегії та відповідних активностей з урахуванням стратегії проєкту;

розвитком продуктивних та довірених відносин з українськими ЗМІ;

аналізом та оцінкою ефективності PR-кампаній;

співпрацею з маркетинговим відділом та адаптацією контент-плану для медіа і соцмереж;

написанням та розміщенням статей, пресрелізів, новин, інтерв'ю та офіційних повідомлень у ЗМІ;

моніторингом медіа та середовища на наявні ризики;

роботою з локальними та іноземними журналістами;

співпрацювати з відділом медіа та українськими й міжнародними представниками держсекторів.

Вакансія Менеджер з комунікацій в полку "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Хто ще потрібен "Азову"

Нагадаємо, що полк шукає аналітиків. Кандидату потрібен досвід роботи з аналізом та даних, підготовкою звітів, вміння збирати, очищати та організовувати дані тощо.

Також ми повідомляли, що у "Азові" є попит на стрільців, основний обов'язок яких — виконання бойових задач у складі підрозділу.