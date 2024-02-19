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Гражданские специальности в "Азов" — полк нуждается в пожарных

19 февраля 2024 03:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Гражданские специальности в "Азов" — полк нуждается в пожарных
Бойцы из полка "Азов". Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу пожарных. Для кандидатов на должность обязательный опыт работы на пожарной службе и непосредственное участие в тушении пожаров.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте по поиску работы Work.ua.

Вакансия Пожарный в полку "Азов" на сайте Work.ua
Вакансия Пожарный в полку "Азов" на сайте Work.ua

Что должен уметь пожарный в "Азове"

Среди обязанностей будущего работника в полку "Азов" таковы:

  • ликвидация чрезвычайных ситуаций и пожаров в зоне ответственности;
  • обеспечение пожарной безопасности;
  • выполнение плановых проверок оборудования и пожарных систем;
  • контроль соблюдения противопожарных норм и правил;
  • организация пожарной эвакуации при возникновении пожара.

Также азовцы указали ряд требований к кандидату на должность пожарного:

  • гражданство Украины;
  • опыт работы на пожарной службе и непосредственное участие в ликвидации пожаров;
  • знание противопожарных норм и правил;
  • отсутствие непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения.

Кроме того, специалист должен уметь оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, быть ответственным и организованным, готовым к работе в зоне боевых действий, а также иметь хорошее здоровье и физическую подготовку.

Что предлагает "Азов" взамен

Бригада привела список условий работы для специалиста, среди которых:

  • официальная мобилизация до окончания военного положения или контракт;
  • денежное довольствие согласно стандартам ВСУ — зарплата от 25 до 125 тыс. грн;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, что на передовой пользуются спросом не только танкисты или пехотинцы, но даже и бухгалтеры. Так, известно, какие еще гражданские специалисты нужны в "Азове".

Также мы сообщали, что, по мнению бывшего командира полка "Азов" Максима Жорина, в Украине необходима тотальная подготовка всех гражданских. Он подчеркнул, что граждане должны уметь защитить себя и своих родных.

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