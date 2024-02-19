Гражданские специальности в "Азов" — полк нуждается в пожарных

Бойцы из полка "Азов". Фото: azov.org.ua

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу пожарных. Для кандидатов на должность обязательный опыт работы на пожарной службе и непосредственное участие в тушении пожаров.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте по поиску работы Work.ua.

Вакансия Пожарный в полку "Азов" на сайте Work.ua

Что должен уметь пожарный в "Азове"

Среди обязанностей будущего работника в полку "Азов" таковы:

ликвидация чрезвычайных ситуаций и пожаров в зоне ответственности;

обеспечение пожарной безопасности;

выполнение плановых проверок оборудования и пожарных систем;

контроль соблюдения противопожарных норм и правил;

организация пожарной эвакуации при возникновении пожара.

Также азовцы указали ряд требований к кандидату на должность пожарного:

гражданство Украины;

опыт работы на пожарной службе и непосредственное участие в ликвидации пожаров;

знание противопожарных норм и правил;

отсутствие непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения.

Кроме того, специалист должен уметь оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, быть ответственным и организованным, готовым к работе в зоне боевых действий, а также иметь хорошее здоровье и физическую подготовку.

Что предлагает "Азов" взамен

Бригада привела список условий работы для специалиста, среди которых:

официальная мобилизация до окончания военного положения или контракт;

денежное довольствие согласно стандартам ВСУ — зарплата от 25 до 125 тыс. грн;

возможность перевода для действующих военнослужащих;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, что на передовой пользуются спросом не только танкисты или пехотинцы, но даже и бухгалтеры. Так, известно, какие еще гражданские специалисты нужны в "Азове".

Также мы сообщали, что, по мнению бывшего командира полка "Азов" Максима Жорина, в Украине необходима тотальная подготовка всех гражданских. Он подчеркнул, что граждане должны уметь защитить себя и своих родных.