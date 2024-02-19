Гражданские специальности в "Азов" — полк нуждается в пожарных
Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу пожарных. Для кандидатов на должность обязательный опыт работы на пожарной службе и непосредственное участие в тушении пожаров.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте по поиску работы Work.ua.
Что должен уметь пожарный в "Азове"
Среди обязанностей будущего работника в полку "Азов" таковы:
- ликвидация чрезвычайных ситуаций и пожаров в зоне ответственности;
- обеспечение пожарной безопасности;
- выполнение плановых проверок оборудования и пожарных систем;
- контроль соблюдения противопожарных норм и правил;
- организация пожарной эвакуации при возникновении пожара.
Также азовцы указали ряд требований к кандидату на должность пожарного:
- гражданство Украины;
- опыт работы на пожарной службе и непосредственное участие в ликвидации пожаров;
- знание противопожарных норм и правил;
- отсутствие непогашенной судимости за уголовные преступления и административные правонарушения.
Кроме того, специалист должен уметь оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, быть ответственным и организованным, готовым к работе в зоне боевых действий, а также иметь хорошее здоровье и физическую подготовку.
Что предлагает "Азов" взамен
Бригада привела список условий работы для специалиста, среди которых:
- официальная мобилизация до окончания военного положения или контракт;
- денежное довольствие согласно стандартам ВСУ — зарплата от 25 до 125 тыс. грн;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
Напомним, что на передовой пользуются спросом не только танкисты или пехотинцы, но даже и бухгалтеры. Так, известно, какие еще гражданские специалисты нужны в "Азове".
Также мы сообщали, что, по мнению бывшего командира полка "Азов" Максима Жорина, в Украине необходима тотальная подготовка всех гражданских. Он подчеркнул, что граждане должны уметь защитить себя и своих родных.
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