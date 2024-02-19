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Цивільні спеціальності в "Азов" — полк потребує пожежників

19 лютого 2024 03:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Цивільні спеціальності в "Азов" — полк потребує пожежників
Бійці з полку "Азов". Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу пожежників. Для кандидатів на посаду обов’язковий досвід роботи на пожежній службі та безпосередньої участі в гасінні пожеж.

Відповідна вакансія опублікована на сайті з пошуку роботи Work.ua.

Вакансія Пожежник в полку "Азов" на сайті Work.ua
Вакансія Пожежник в полку "Азов" на сайті Work.ua

Що повинен вміти пожежник в "Азові"

Серед обов'язків майбутнього працівника в полку "Азов" такі:

  • ліквідація надзвичайних ситуацій та пожеж в зоні відповідальності;
  • забезпечення пожежної безпеки;
  • виконання планових перевірок обладнання та пожежних систем;
  • контроль за дотриманням протипожежних норм та правил;
  • організація пожежної евакуації у разі виникнення пожежі.

Також азовці вказали низку вимог до кандидата на посаду пожежника:

  • громадянство України;
  • досвід роботи на пожежній службі та безпосередньої участі в ліквідації пожеж;
  • знання протипожежних норм та правил;
  • відсутність непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення.

Крім того, спеціаліст повинен вміти оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, бути відповідальним та організованим, готовим до роботи в зоні бойових дій, а також мати хороше здоров'я та фізичну підготовку.

Що натомість пропонує "Азов"

Бригада навела перелік умов роботи для фахівця, серед яких:

  • офіційна мобілізація до закінчення воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно зі стандартами ЗСУ — зарплатня від 25 до 125 тис. грн;
  • можливість переведення для чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що на передовій мають попит не лише танкісти чи піхотинці, а навіть і бухгалтери. Так, відомо, які ще цивільні спеціалісти потрібні в "Азові".

Також ми повідомляли, що на думку колишнього командира полку "Азов" Максима Жоріна, в Україні необхідна тотальна підготовка всіх цивільних. Він наголосив, що громадяни повинні вміти захистити себе та своїх рідних.

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