Цивільні спеціальності в "Азов" — полк потребує пожежників
Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу пожежників. Для кандидатів на посаду обов’язковий досвід роботи на пожежній службі та безпосередньої участі в гасінні пожеж.
Відповідна вакансія опублікована на сайті з пошуку роботи Work.ua.
Що повинен вміти пожежник в "Азові"
Серед обов'язків майбутнього працівника в полку "Азов" такі:
- ліквідація надзвичайних ситуацій та пожеж в зоні відповідальності;
- забезпечення пожежної безпеки;
- виконання планових перевірок обладнання та пожежних систем;
- контроль за дотриманням протипожежних норм та правил;
- організація пожежної евакуації у разі виникнення пожежі.
Також азовці вказали низку вимог до кандидата на посаду пожежника:
- громадянство України;
- досвід роботи на пожежній службі та безпосередньої участі в ліквідації пожеж;
- знання протипожежних норм та правил;
- відсутність непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення.
Крім того, спеціаліст повинен вміти оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, бути відповідальним та організованим, готовим до роботи в зоні бойових дій, а також мати хороше здоров'я та фізичну підготовку.
Що натомість пропонує "Азов"
Бригада навела перелік умов роботи для фахівця, серед яких:
- офіційна мобілізація до закінчення воєнного стану або контракт;
- грошове забезпечення згідно зі стандартами ЗСУ — зарплатня від 25 до 125 тис. грн;
- можливість переведення для чинних військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Нагадаємо, що на передовій мають попит не лише танкісти чи піхотинці, а навіть і бухгалтери. Так, відомо, які ще цивільні спеціалісти потрібні в "Азові".
Також ми повідомляли, що на думку колишнього командира полку "Азов" Максима Жоріна, в Україні необхідна тотальна підготовка всіх цивільних. Він наголосив, що громадяни повинні вміти захистити себе та своїх рідних.
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