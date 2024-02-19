Цивільні спеціальності в "Азов" — полк потребує пожежників

Бійці з полку "Азов". Фото: azov.org.ua

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує на роботу пожежників. Для кандидатів на посаду обов’язковий досвід роботи на пожежній службі та безпосередньої участі в гасінні пожеж.

Відповідна вакансія опублікована на сайті з пошуку роботи Work.ua.

Вакансія Пожежник в полку "Азов" на сайті Work.ua

Що повинен вміти пожежник в "Азові"

Серед обов'язків майбутнього працівника в полку "Азов" такі:

ліквідація надзвичайних ситуацій та пожеж в зоні відповідальності;

забезпечення пожежної безпеки;

виконання планових перевірок обладнання та пожежних систем;

контроль за дотриманням протипожежних норм та правил;

організація пожежної евакуації у разі виникнення пожежі.

Також азовці вказали низку вимог до кандидата на посаду пожежника:

громадянство України;

досвід роботи на пожежній службі та безпосередньої участі в ліквідації пожеж;

знання протипожежних норм та правил;

відсутність непогашеної судимості за кримінальні злочини та адміністративні правопорушення.

Крім того, спеціаліст повинен вміти оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, бути відповідальним та організованим, готовим до роботи в зоні бойових дій, а також мати хороше здоров'я та фізичну підготовку.

Що натомість пропонує "Азов"

Бригада навела перелік умов роботи для фахівця, серед яких:

офіційна мобілізація до закінчення воєнного стану або контракт;

грошове забезпечення згідно зі стандартами ЗСУ — зарплатня від 25 до 125 тис. грн;

можливість переведення для чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що на передовій мають попит не лише танкісти чи піхотинці, а навіть і бухгалтери. Так, відомо, які ще цивільні спеціалісти потрібні в "Азові".

Також ми повідомляли, що на думку колишнього командира полку "Азов" Максима Жоріна, в Україні необхідна тотальна підготовка всіх цивільних. Він наголосив, що громадяни повинні вміти захистити себе та своїх рідних.