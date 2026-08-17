ТЦК мобилизовали мужчину, который ухаживает за сыном и отцом

И.о. начальника Черниговского ОТЦК и СП Михаил Хомчук и начальник группы по связям с общественностью Черниговского ОТЦК и СП Артем Тютюнник. Фото: Новини.LIVE

Иванна Чайка редактор политических новостей

В Черниговской области в территориальный центр комплектования доставили Геннадия Василенко, который, по словам его представителей, самостоятельно воспитывает 14-летнего сына Платона. Мужчина просил отпустить его хотя бы на некоторое время, однако в ТЦК якобы не отреагировали на его просьбу. В то же время представитель ТЦК отметил, что жалоб по поводу этой ситуации они не получали.

Об этом стало известно во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Мужчину доставили в ТЦК, хотя он сам воспитывает сына: подробности дела

Как стало известно в ходе заседания, Василенко проживает вместе с сыном в селе Рогище Черниговского района. Ребенок проживает с отцом на основании решения суда.

"Геннадий просил, чтобы его отпустили хотя бы на некоторое время к ребенку, но ТЦК на это никак не реагировали. Он даже не мог позвонить, чтобы кто-то побыл с Платоном, телефон у него забрали", — рассказал его представитель на ВСК.

Он также отметил, что мать ребенка фактически не участвует в его воспитании и уехала за границу. С женщины взимаются алименты, тогда как отец является единственным человеком, который обеспечивает сына и занимается его воспитанием.

Кроме того, на иждивении мужчины находится отец с инвалидностью 1940 года рождения.

Как писали Новини.LIVE, в Черниговской области мобилизовали Николая Куличенко, который в 2022 году пережил российские пытки, расстрел и смог выбраться из могилы после ранения. Его двух братьев убили российские военные. В ТЦК заявили, что на момент мобилизации у мужчины не было оформленных оснований для отсрочки и он был признан годным к службе.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Хмельницкой области отсрочку от мобилизации получили 340 священнослужителей, среди которых 319 руководителей религиозных организаций и 21 священник, работающий по трудовому договору. Больше всего представителей ПЦУ получили отсрочку — 130, также отсрочку получили 65 католиков, 48 баптистов, 44 пятидесятников и 22 греко-католиков.