В Черниговской области мобилизовали мужчину, пережившего российский плен и расстрел: что говорят в ТЦК

И.о. начальника Черниговского ОТЦК и СП Михаил Хомчук и начальник группы по связям с общественностью Черниговского ОТЦК и СП Артем Тютюнник. Фото: Новини.LIVE

В Черниговской области был мобилизован Николай Куличенко, который во время оккупации области в 2022 году пережил пытки со стороны российских военных, получил ранения и смог самостоятельно выбраться из могилы. Двоих его братьев расстреляли. В ТЦК заявили, что эти обстоятельства им не известны.

Об этом стало известно во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства Украины и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Николай Куличенко смог выбраться из могилы после ранения

Сестра мобилизованного рассказала, что российские военные три дня пытали Николая и его двух братьев, после чего расстреляли мужчин и сбросили их в яму. Братья погибли, а Николай выжил, несмотря на пулевое ранение и переломы ребер, и смог выбраться из могилы.

После пережитого мужчина проходил лечение и получал психологическую помощь. В то же время , по словам сестры, его пребывание в российском плену официально не подтвердили, поэтому он не смог оформить отсрочку от мобилизации.

Николая Куличенко мобилизовали 26 июня 2026 года. Сестра рассказала, что мужчину забрали фактически без вещей, после чего она пыталась передать ему необходимые документы и одежду.

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"Его забрали в одних шортах, кедах и футболке. Документов при себе не было. Я попросила знакомого, чтобы он поехал в село, взял военный билет, паспорт, медицинскую карту с его диагнозом, медицинские справки о том, что он проходил лечение после ранения, а также другие документы", — рассказала сестра мужа.

По её словам, документы и одежду мужу передали, однако воду, еду и сигареты якобы не разрешили передать.

После мобилизации место дальнейшей службы мужа несколько раз менялось. Сейчас он находится в воинской части.

В то же время и.о. начальника Черниговского ОТЦК и СП Михаил Хомчук заявил, что на момент доставки в ТЦК у Куличенко не было оформленных оснований для отсрочки, а военно-врачебная комиссия признала его годным к военной службе.

"На момент доставки в ТЦК у него не было оформленных оснований для отсрочки, и он был признан годным к военной службе", — отметил Хомчук.

Как писали Новини.LIVE, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что пока нет необходимости говорить о мобилизации женщин в Украине. По его словам, в стране достаточно категорий мужчин, подлежащих мобилизации, а сама проблема требует системных изменений в армии. Жорин считает, что женщины могут вступать в армию в качестве добровольцев, тогда как принудительный призыв украинок свидетельствовал бы о провале мобилизационной политики.

Также Новини.LIVE писали, что отсрочка, которую военнообязанный получает после завершения военного контракта, не дает ему автоматического права на выезд за границу. Для пересечения государственной границы бывший военнослужащий должен подпадать под отдельную категорию, предусмотренную правилами выезда во время военного положения.