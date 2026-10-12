Суд отменил мобилизацию студента, которого забрали в ТЦК

Студенты в аудитории. Иллюстративное фото: Львовский политехнический университет

В Закарпатской области суд рассмотрел дело в отношении студента, которого ТЦК мобилизовали после того, как он не смог ответить на вопрос о том, что он изучает. По итогам рассмотрения дела суд уже вынес соответствующее решение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Детали дела

Согласно материалам дела, мужчина получал образование по дневной форме обучения в Бердянском профессиональном колледже Таврического государственного агротехнологического университета имени Дмитрия Моторного.

Однако 25 июля 2026 года комиссия ТЦК, рассматривавшая вопрос о предоставлении отсрочек, отменила соответствующую отсрочку мужчины в реестре "Оберіг".

В территориальном центре комплектования это объяснили тем, что возникли сомнения относительно фактического обучения студента. По утверждению ТЦК, во время проверки он не смог предоставить достаточных сведений об образовательной программе, учебном плане, профильных предметах и особенностях организации учебного процесса.

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Впоследствии мужчину мобилизовали.

Решение суда

Суд после рассмотрения дела отметил, что ТЦК не имеет полномочий проверять уровень академических знаний студента, оценивать его успеваемость или выяснять, насколько он соблюдает учебный план. Это входит в полномочия соответствующего учебного заведения.

В то же время ТЦК не предоставил никаких документов от учебного заведения, которые бы подтверждали невыполнение мужчиной индивидуального учебного плана, прекращение обучения или утрату им статуса обучающегося.

По мнению суда, неспособность человека ответить на вопросы об особенностях своей образовательной программы сама по себе не свидетельствует о потере статуса студента или права на отсрочку от мобилизации.

Учитывая, что на момент призыва у мужчины была действующая отсрочка, суд признал приказ о его мобилизации незаконным.

Также суд не согласился с доводами о невозможности отмены приказа в связи с тем, что он уже был исполнен.

В итоге суд признал действия ТЦК противоправными и отменил решение о мобилизации студента. Кроме того, воинскую часть обязали уволить истца со службы и исключить его из списков личного состава.

Как сообщали Новини.LIVE, во Львовской области судили супругов, которые были администраторами группы в Viber и сдавали местонахождение ТЦК. За содеянное им назначили испытательный срок.

Также мы писали, что в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения представителей ТЦК. Суд по итогам дела запретил ей покидать Украину.