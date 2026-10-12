Суд скасував мобілізацію студента, якого забрали ТЦК

Студенти в аудиторії. Ілюстративне фото: Львівська політехніка

У Закарпатській області суд розглянув справу щодо студента, якого ТЦК мобілізували після того, як він не зміг відповісти на питання, що вивчає. За результатами розгляду ситуація суд вже ухвалив певне рішення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, чоловік здобував освіту за денною формою навчання у Бердянському фаховому коледжі Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.

Однак 25 липня 2026 року комісія ТЦК, яка розглядала питання щодо надання відстрочок, скасувала відповідну відстрочку чоловіка в реєстрі "Оберіг".

У територіальному центрі комплектування пояснили це тим, що виникли сумніви щодо фактичного навчання студента. За твердженням ТЦК, під час перевірки він не зміг надати достатніх відомостей про освітню програму, навчальний план, профільні предмети та особливості організації навчального процесу.

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Згодом чоловіка мобілізували.

Рішення суду

Суд після розгляду справи зазначив, що ТЦК не має повноважень перевіряти рівень академічних знань студента, оцінювати його успішність або з’ясовувати, наскільки він дотримується навчального плану. Це належить до повноважень відповідного закладу освіти.

Водночас ТЦК не надав жодних документів від навчального закладу, які б підтверджували невиконання чоловіком індивідуального навчального плану, припинення навчання чи втрату ним статусу здобувача освіти.

На переконання суду, нездатність людини відповісти на запитання про особливості своєї освітньої програми сама по собі не свідчить про втрату статусу студента або права на відстрочку від мобілізації.

З огляду на те, що на момент призову чоловік мав чинну відстрочку, суд визнав наказ про його мобілізацію незаконним.

Також суд не погодився з доводами про неможливість скасування наказу через те, що його вже виконали.

У підсумку суд визнав дії ТЦК протиправними та скасував рішення про мобілізацію студента. Крім того, військову частину зобов’язали звільнити позивача зі служби та виключити його зі списків особового складу.

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