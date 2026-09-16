Отсрочка от мобилизации для аспирантов - когда ТЦК может отказать

ТЦК может отказать аспиранту в отсрочке от мобилизации
Граждане Украины, которые являются аспирантами, имеют право на то, чтобы отсрочку от мобилизации на период обучения. Однако в случае с иностранными ВУЗами люди могут попасть в бюрократическую ловушку, из-за которой ТЦК могут отказать в отсрочке.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Politeka".
Почему аспирантам могут отказать в отсрочке от мобилизации
Издание привело в пример случай, когда украинец заключил договор и поступил в аспирантуру иностранного ВУЗа. Далее он обратился в ТЦК, чтобы оформить отсрочку от призыва, однако столкнулся с проблемой предоставления обычной справки.
Как известно, ТЦК запрашивают у студента или аспиранта официальный документ, который подтверждает, что человек действительно учится. Однако форма такой справки для иностранных ВУЗов в законодательстве не унифицирована, из-за чего университет в случае с вышеописанным гражданином не смог ее выдать, и как итог - аспиранту отказали в отсрочке из-за отсутствия такого документа.
Мужчина не согласился с отказом ТЦК в предоставлении отсрочки и решил обжаловать это решение. В подобных спорах суды обращают внимание на то, что наличие права на отсрочку не должно быть зависимым от одного конкретного шаблона, если человек фактически учится.
Если решение ТЦК не соответствует имеющимся доказательствам — в частности, документу о зачислении, студенческому билету или договору с учебным заведением, тогда суд может признать такой отказ необоснованным и отменить его.
Отметим, что право на отсрочку для мужчин, которые получают образование, сохраняется, однако его необходимо подтвердить. Юристы рекомендуют собрать пакет документов, которые подтверждают статус студента: справку о зачислении, договор с учебным заведением, выписку из учебной системы, а в отдельных случаях — апостиль.
Если же ВУЗ не может выдать именно "украинскую справку", это не является основанием для автоматического отказа, а может быть причиной для того, чтобы отсрочить решение.
В случае повторного отказа решение ТЦК можно обжаловать в административном суде. Именно такой путь прошел вышеупомянутый мужчина.
Как сообщали Новини.LIVE, мужчины, которые имеют бронь или отсрочку, должны иметь при себе военно-учетный документ. Наличие "Резерв+" не освобождает гражданина от такой обязанности.
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