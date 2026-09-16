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Главная Мобилизация ТЦК может отказать аспиранту в отсрочке от мобилизации

ТЦК может отказать аспиранту в отсрочке от мобилизации

Ua ru
16 сентября 2026 07:28
Отсрочка от мобилизации для аспирантов - когда ТЦК может отказать
Военнослужащие оформляют документы. Фото: "Суспільне.Львів"

Граждане Украины, которые являются аспирантами, имеют право на то, чтобы отсрочку от мобилизации на период обучения. Однако в случае с иностранными ВУЗами люди могут попасть в бюрократическую ловушку, из-за которой ТЦК могут отказать в отсрочке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Politeka".

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Почему аспирантам могут отказать в отсрочке от мобилизации

Издание привело в пример случай, когда украинец заключил договор и поступил в аспирантуру иностранного ВУЗа. Далее он обратился в ТЦК, чтобы оформить отсрочку от призыва, однако столкнулся с проблемой предоставления обычной справки.

Как известно, ТЦК запрашивают у студента или аспиранта официальный документ, который подтверждает, что человек действительно учится. Однако форма такой справки для иностранных ВУЗов в законодательстве не унифицирована, из-за чего университет в случае с вышеописанным гражданином не смог ее выдать, и как итог - аспиранту отказали в отсрочке из-за отсутствия такого документа.

Мужчина не согласился с отказом ТЦК в предоставлении отсрочки и решил обжаловать это решение. В подобных спорах суды обращают внимание на то, что наличие права на отсрочку не должно быть зависимым от одного конкретного шаблона, если человек фактически учится.

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Если решение ТЦК не соответствует имеющимся доказательствам — в частности, документу о зачислении, студенческому билету или договору с учебным заведением, тогда суд может признать такой отказ необоснованным и отменить его.

Отметим, что право на отсрочку для мужчин, которые получают образование, сохраняется, однако его необходимо подтвердить. Юристы рекомендуют собрать пакет документов, которые подтверждают статус студента: справку о зачислении, договор с учебным заведением, выписку из учебной системы, а в отдельных случаях — апостиль.

Если же ВУЗ не может выдать именно "украинскую справку", это не является основанием для автоматического отказа, а может быть причиной для того, чтобы отсрочить решение.

В случае повторного отказа решение ТЦК можно обжаловать в административном суде. Именно такой путь прошел вышеупомянутый мужчина.

Как сообщали Новини.LIVE, мужчины, которые имеют бронь или отсрочку, должны иметь при себе военно-учетный документ. Наличие "Резерв+" не освобождает гражданина от такой обязанности.

Также мы писали, как учителям аннулировать повестку о призыве.

учеба мобилизация отсрочка ТЦК и СП Аспирант
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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